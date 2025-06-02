https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/disisleri-bakani-fidan-rusya-ve-ukraynanin-sonuc-odakli-yaklasimlari-memnuniyet-vericidir-1096739646.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir

Dışişleri Bakanı Fidan: Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında bugün gerçekleştirilen müzakerelerin ikinci turuna Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını duyurdu. Sosyal... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T20:56+0300

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müzakere

müzakereler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Ukrayna görüşmeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Fidan, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini ve tarafların insani takas konusunda yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda değişim üzerinde anlaştığını belirtti. Bakan Fidan, ayrıca ateşkes ve barış konularında hazırlanan muhtıraların karşılıklı olarak sunulduğunu ve bu metinler üzerinde teknik düzeyde çalışmaların başlatılacağını ifade etti. 'Her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum'Türkiye’ye duyulan güvenden dolayı her iki ülkeye teşekkür eden Dışişleri Bakanı Fidan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/cumhurbaskani-erdogan-esir-degisimleri-bu-sefer-binin-uzerine-cikti-1096737402.html

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rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, hakan fidan, anlaşma, müzakere, müzakereler