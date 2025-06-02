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Dışişleri Bakanı Fidan: Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir
Dışişleri Bakanı Fidan: Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında bugün gerçekleştirilen müzakerelerin ikinci turuna Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını duyurdu. Sosyal... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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barış
barış görüşmeleri
hakan fidan
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müzakere
müzakereler
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Ukrayna görüşmeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Fidan, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini ve tarafların insani takas konusunda yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda değişim üzerinde anlaştığını belirtti. Bakan Fidan, ayrıca ateşkes ve barış konularında hazırlanan muhtıraların karşılıklı olarak sunulduğunu ve bu metinler üzerinde teknik düzeyde çalışmaların başlatılacağını ifade etti. 'Her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum'Türkiye’ye duyulan güvenden dolayı her iki ülkeye teşekkür eden Dışişleri Bakanı Fidan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/cumhurbaskani-erdogan-esir-degisimleri-bu-sefer-binin-uzerine-cikti-1096737402.html
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rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, hakan fidan, anlaşma, müzakere, müzakereler
rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, hakan fidan, anlaşma, müzakere, müzakereler
Dışişleri Bakanı Fidan: Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir
20:56 02.06.2025 (güncellendi: 21:23 02.06.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında bugün gerçekleştirilen müzakerelerin ikinci turuna Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini ve tarafların insani takas konusunda daha yüksek sayıda değişim üzerinde anlaştığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Ukrayna görüşmeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fidan, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini ve tarafların insani takas konusunda yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda değişim üzerinde anlaştığını belirtti. Bakan Fidan, ayrıca ateşkes ve barış konularında hazırlanan muhtıraların karşılıklı olarak sunulduğunu ve bu metinler üzerinde teknik düzeyde çalışmaların başlatılacağını ifade etti.
'Her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum'
Türkiye’ye duyulan güvenden dolayı her iki ülkeye teşekkür eden Dışişleri Bakanı Fidan şu ifadeleri kullandı:
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar. Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar. Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum.