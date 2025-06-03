https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ingiltere-cin-karmasik-ve-kalici-bir-tehdit-1096743872.html
İngiltere: Çin, 'karmaşık ve kalıcı bir tehdit'
İngiltere: Çin, 'karmaşık ve kalıcı bir tehdit'
Sputnik Türkiye
İngiltere, yeni yayımlanan savunma değerlendirme raporunda Çin'i 'karmaşık ve kalıcı bir tehdit' olarak nitelendirerek, Çin teknolojilerinin yayılmasının... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T05:03+0300
2025-06-03T05:03+0300
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İngiltere hükümetinin yayımladığı yeni stratejik savunma değerlendirme raporu, Çin’i 'karmaşık ve kalıcı bir tehdit' olarak tanımladı. Hükümetin resmi sitesinde yayımlanan belgede şu ifadelere yer verildi:Raporda ayrıca, Çin teknolojilerinin yayılmasının Londra açısından bir sorun teşkil ettiği ve bu teknolojilerle İngiliz ordusunun dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştireceği operasyonlarda karşı karşıya kalacağı vurgulandı.Yayımlanan raporda Çin teknolojileri hakkında şu ifadelerde bulunuldu:İngiltere'nin yeni stratejik savunma değerlendirme raporuYeni stratejik savunma değerlendirme raporu, İngiltere’nin 2027 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2.5’ine çıkarma planları çerçevesinde hazırlandı. Belgede savunma politikasına dair bir dizi tavsiyeye yer verilirken, bir önceki savunma değerlendirme raporunun 2021 yılında yayımlandığı ve Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından sonra yeniden gözden geçirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-bm-genel-sekreter-yardimcisi-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1096742992.html
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çin, pekin, hint-pasifik, i̇ngiltere
İngiltere: Çin, 'karmaşık ve kalıcı bir tehdit'
İngiltere, yeni yayımlanan savunma değerlendirme raporunda Çin'i 'karmaşık ve kalıcı bir tehdit' olarak nitelendirerek, Çin teknolojilerinin yayılmasının Londra açısından bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.
İngiltere hükümetinin yayımladığı yeni stratejik savunma değerlendirme raporu, Çin’i 'karmaşık ve kalıcı bir tehdit' olarak tanımladı.
Hükümetin resmi sitesinde yayımlanan belgede şu ifadelere yer verildi:
“Çin, karmaşık ve sürekli bir meydan okumadır. Pekin, Hint-Pasifik bölgesinde hakimiyet kurmak, ABD’nin etkisini zayıflatmak ve uluslararası düzene baskı uygulamak amacıyla ekonomik, teknolojik ve askeri kapasitesini giderek daha aktif biçimde kullanmaktadır.”
Raporda ayrıca, Çin teknolojilerinin yayılmasının Londra açısından bir sorun teşkil ettiği ve bu teknolojilerle İngiliz ordusunun dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştireceği operasyonlarda karşı karşıya kalacağı vurgulandı.
Yayımlanan raporda Çin teknolojileri hakkında şu ifadelerde bulunuldu:
“Çin’in casusluk, siber saldırılar ve ileri teknolojilere ilişkin fikri mülkiyet haklarını hem yasal hem de yasa dışı yollarla ele geçirme girişimlerini sürdürmesi muhtemeldir. Aynı zamanda Çin, silahlı kuvvetlerini geniş çapta ve hızlı bir şekilde modernize etmeye başlamıştır.”
İngiltere'nin yeni stratejik savunma değerlendirme raporu
Yeni stratejik savunma değerlendirme raporu, İngiltere’nin 2027 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2.5’ine çıkarma planları çerçevesinde hazırlandı.
Belgede savunma politikasına dair bir dizi tavsiyeye yer verilirken, bir önceki savunma değerlendirme raporunun 2021 yılında yayımlandığı ve Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından sonra yeniden gözden geçirildiği belirtildi.