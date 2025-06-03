https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/icisleri-bakanligi-duyurdu-bazi-araclar-icin-kisitlama-getirilen-guzergahlar-belli-oldu-1096756378.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bazı araçlar için kısıtlama getirilen güzergahlar belli oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bazı araçlar için kısıtlama getirilen güzergahlar belli oldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı 2025 kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük iller dahil olmak üzere yoğun güzergahlarda uygulanacak trafik... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:56+0300
2025-06-03T11:56+0300
2025-06-03T11:56+0300
türki̇ye
kurban bayramı
trafik
tedbir
kamyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096755738_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4e7d631a2c4e8959905b28c3f7c967cc.jpg
İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı Kurban Bayramı trafik düzenlemeleri kapsamında büyük şehirlerden çıkış yapan araçlar için özel önlemler açıkladı. Amaç; trafik yoğunluğunu azaltmak, kaza riskini düşürmek ve vatandaşların bayram sürecinde huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak.Hangi Güzergahlarda Kısıtlama Var?04 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan, 06 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar;kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.Hangi taşımalara i̇zin verilecek?Bakanlık, bazı sektörlerin tedarik zincirinde aksama yaşanmaması adına istisnalar tanıdı. Buna göre;gibi ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tankerler, ana arter dışı yolları kullanmaları kaydıyla veya zorunluluk halinde kısa süreli olarak ana arterlerde geçiş yapabilecek.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla…”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bakan-uraloglu-duyurdu-istanbulda-bayramda-ulasim-ucretsiz-mi--1096751191.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096755738_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5247139b277288657832898729151f5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kurban bayramı, trafik, tedbir, kamyon
kurban bayramı, trafik, tedbir, kamyon
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bazı araçlar için kısıtlama getirilen güzergahlar belli oldu
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı 2025 kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük iller dahil olmak üzere yoğun güzergahlarda uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. 4-6 Haziran tarihleri arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara belirli güzergahlarda geçici kısıtlama getirilecek.
İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı Kurban Bayramı trafik düzenlemeleri kapsamında büyük şehirlerden çıkış yapan araçlar için özel önlemler açıkladı. Amaç; trafik yoğunluğunu azaltmak, kaza riskini düşürmek ve vatandaşların bayram sürecinde huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak.
Hangi Güzergahlarda Kısıtlama Var?
04 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan, 06 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar;
Ankara istikameti
: İstanbul'dan Ankara’ya uzanan O-4
, O-7
, D-100
, D-750
yollarında
İzmir istikameti
: Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Manisa üzerinden geçen O-5
, D-200
, D-260
, D-300
karayollarında
Antalya istikameti
: Sakarya, Afyon, Isparta güzergahlarında D-650
, D-200
, D-260
, D-300
yollarında
kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.
Hangi taşımalara i̇zin verilecek?
Bakanlık, bazı sektörlerin tedarik zincirinde aksama yaşanmaması adına istisnalar tanıdı. Buna göre;
Bozulabilir gıdalar
(sebze/meyve, et, süt ürünleri)
Tıbbi malzeme
, ilaç
, ambalajlı su ürünleri
Canlı hayvan
, çiçek
, posta
, hayvan yemi
, akaryakıt
gibi ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tankerler, ana arter dışı yolları kullanmaları kaydıyla veya zorunluluk halinde kısa süreli olarak ana arterlerde geçiş yapabilecek.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla…”