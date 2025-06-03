https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/icisleri-bakanligi-duyurdu-bazi-araclar-icin-kisitlama-getirilen-guzergahlar-belli-oldu-1096756378.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bazı araçlar için kısıtlama getirilen güzergahlar belli oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bazı araçlar için kısıtlama getirilen güzergahlar belli oldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı 2025 kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük iller dahil olmak üzere yoğun güzergahlarda uygulanacak trafik... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T11:56+0300

2025-06-03T11:56+0300

2025-06-03T11:56+0300

türki̇ye

kurban bayramı

trafik

tedbir

kamyon

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İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı Kurban Bayramı trafik düzenlemeleri kapsamında büyük şehirlerden çıkış yapan araçlar için özel önlemler açıkladı. Amaç; trafik yoğunluğunu azaltmak, kaza riskini düşürmek ve vatandaşların bayram sürecinde huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak.Hangi Güzergahlarda Kısıtlama Var?04 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan, 06 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar;kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.Hangi taşımalara i̇zin verilecek?Bakanlık, bazı sektörlerin tedarik zincirinde aksama yaşanmaması adına istisnalar tanıdı. Buna göre;gibi ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tankerler, ana arter dışı yolları kullanmaları kaydıyla veya zorunluluk halinde kısa süreli olarak ana arterlerde geçiş yapabilecek.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla…”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bakan-uraloglu-duyurdu-istanbulda-bayramda-ulasim-ucretsiz-mi--1096751191.html

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kurban bayramı, trafik, tedbir, kamyon