https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/hollandali-siyasetciden-istanbul-degerlendirmesi-henuz-sadece-ilk-adimlar-atiliyor-1096747918.html

Hollandalı siyasetçiden İstanbul değerlendirmesi: ‘Henüz sadece ilk adımlar atılıyor’

Hollandalı siyasetçiden İstanbul değerlendirmesi: ‘Henüz sadece ilk adımlar atılıyor’

Sputnik Türkiye

İstanbul’daki görüşmede Rusya ve Ukrayna’nın attığı adımların önemli olduğunu dile getiren Hollandalı sosyalist siyasetçi van Bommel, kısa vadede barış... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T09:29+0300

2025-06-03T09:29+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

i̇stanbul

vladimir medinskiy

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Hollanda Temsilciler Meclisi’nin Sosyalist Partili eski üyesi Harry van Bommel, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki ikinci tur müzakereler sırasında, arasında ağır yaralı ve hastaların takası dahil varılan anlaşmaların önemine dikkat çekerek bu tür adımların her zaman ateşkes gibi daha büyük anlaşmalardan önce geldiğini kaydetti.Harry van Bommel, “Rusya ve Ukrayna'nın birbirleriyle doğrudan iletişim kurmaları çok önemlidir. Barış görüşmeleri, ateşkes ve hatta kalıcı bir barış gibi daha küresel konulara geçmeden önce her zaman ilk olarak esirlerin, yaralıların ve hatta ölülerin takası gibi konuları ele alır. Dolayısıyla bu tür ilk adımların atılıyor olması şimdiden çok önemli” yorumunda bulundu.Çatışmalar devam etmesi ve “her iki tarafın da bunun kendilerine daha iyi bir pazarlık konumu sağlayabileceğini düşünmesi” nedeniyle kalıcı barış anlaşmasının kısa vadede beklenmemesi gerektiğini söyleyen Hollandalı siyasetçi şunu ekledi:İstanbul’daki görüşmelerRus ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu Pazartesi günü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda bir saatten fazla süren toplantıyla sona erdi.Rus müzakere grubunun başkanı Vladimir Medinskiy görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev'in en kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.Hastalar ve ağır yaralıların 'herkese karşı herkes' ilkesine göre takas edileceğini aktaran Medinskiy, 25 altındaki askerlerin de takas edileceğini kaydetmişti. Takasın toplam üst sınırının en az bin kişi olarak belirlenirken taraflar, cenazelerin toplanabilmesi için bazı kesimlerde ateşkes uygulanması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-ve-ukraynanin-istanbuldaki-karar-merkezleri-birbirine-100-metre-mesafedeydi-1096746090.html

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