https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/hollandada-hukumet-dustu-geert-wilders-partisinin-koalisyondan-cekilecegini-duyurdu-1096750688.html

Hollanda'da hükümet düştü: Geert Wilders, partisinin koalisyondan çekileceğini duyurdu

Hollanda'da hükümet düştü: Geert Wilders, partisinin koalisyondan çekileceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Hollanda'da koalisyon hükümetinin ortağı PVV partisinin lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrıldıklarını duyurdu. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T11:00+0300

2025-06-03T11:00+0300

2025-06-03T11:28+0300

dünya

geert wilders

özgürlük partisi (pvv)

koalisyon

hükümet

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PVV partisinin lideri Geert Wilders hükümetten ayrıldıklarına dair bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Hollanda'da görüşleri 'aşırı sağcı' olarak nitelendirilen lider Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV), Çiftçi-Vatandaş Hareketi (BBB), Yeni Toplumsal Sözleşme (NSC) ve liberal Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi'nin (VVD) oluşturduğu bir koalisyon olan Hollanda hükümeti, Wilders'ın daha sıkı iltica önlemleri taleplerini görüşmek üzere bu sabah toplanacaktı.Koalisyon ortağından açıklama geldiWilders, koalisyon ortaklarının PVV'nin sığınma konusundaki "on maddelik planına" derhal uymalarını talep ediyordu.Koalisyon ortağı BBB'nin lideri Caroline van der Plas ise Wilders'a yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/hollanda-ukrayna-askerlerinin-f-16larin-bakimi-konusunda-egitimine-katkida-bulunacagiz-1093249276.html

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geert wilders, özgürlük partisi (pvv), koalisyon, hükümet