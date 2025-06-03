https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/hollandada-hukumet-dustu-geert-wilders-partisinin-koalisyondan-cekilecegini-duyurdu-1096750688.html
Hollanda'da hükümet düştü: Geert Wilders, partisinin koalisyondan çekileceğini duyurdu
Hollanda'da hükümet düştü: Geert Wilders, partisinin koalisyondan çekileceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Hollanda'da koalisyon hükümetinin ortağı PVV partisinin lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrıldıklarını duyurdu. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:00+0300
2025-06-03T11:00+0300
2025-06-03T11:28+0300
dünya
geert wilders
özgürlük partisi (pvv)
koalisyon
hükümet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/17/1077689327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a13094af7fa5f32c49cea8c452f3280.jpg
PVV partisinin lideri Geert Wilders hükümetten ayrıldıklarına dair bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Hollanda'da görüşleri 'aşırı sağcı' olarak nitelendirilen lider Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV), Çiftçi-Vatandaş Hareketi (BBB), Yeni Toplumsal Sözleşme (NSC) ve liberal Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi'nin (VVD) oluşturduğu bir koalisyon olan Hollanda hükümeti, Wilders'ın daha sıkı iltica önlemleri taleplerini görüşmek üzere bu sabah toplanacaktı.Koalisyon ortağından açıklama geldiWilders, koalisyon ortaklarının PVV'nin sığınma konusundaki "on maddelik planına" derhal uymalarını talep ediyordu.Koalisyon ortağı BBB'nin lideri Caroline van der Plas ise Wilders'a yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/hollanda-ukrayna-askerlerinin-f-16larin-bakimi-konusunda-egitimine-katkida-bulunacagiz-1093249276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/17/1077689327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2605fa0648534aa6a410c63ec0577e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
geert wilders, özgürlük partisi (pvv), koalisyon, hükümet
geert wilders, özgürlük partisi (pvv), koalisyon, hükümet
Hollanda'da hükümet düştü: Geert Wilders, partisinin koalisyondan çekileceğini duyurdu
11:00 03.06.2025 (güncellendi: 11:28 03.06.2025)
Hollanda'da koalisyon hükümetinin ortağı PVV partisinin lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrıldıklarını duyurdu.
PVV partisinin lideri Geert Wilders hükümetten ayrıldıklarına dair bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sığınmacı planlarımız için imza yok. Ana Hatlar Anlaşması'nda ayarlama yok. PVV koalisyondan ayrılıyor."
Hollanda'da görüşleri 'aşırı sağcı' olarak nitelendirilen lider Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV), Çiftçi-Vatandaş Hareketi (BBB), Yeni Toplumsal Sözleşme (NSC) ve liberal Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi'nin (VVD) oluşturduğu bir koalisyon olan Hollanda hükümeti, Wilders'ın daha sıkı iltica önlemleri taleplerini görüşmek üzere bu sabah toplanacaktı.
Koalisyon ortağından açıklama geldi
Wilders, koalisyon ortaklarının PVV'nin sığınma konusundaki "on maddelik planına" derhal uymalarını talep ediyordu.
Koalisyon ortağı BBB'nin lideri Caroline van der Plas ise Wilders'a yanıt verdi:
"Pervasız kamikaze eylemi. Wilders, Hollanda'yı sola gümüş bir tepside sunuyor. Kabine, planlar uygulanamadığı için düşmedi, kendi bakanı tarafından uygulanmadığı için düştü. Geert Wilders, Hollanda'yı ilk sıraya koymuyor, kendini ilk sıraya koyuyor."