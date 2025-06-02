https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/siirt-egitim-ve-arastirma-hastanesinden-tarihi-gecmis-kitlerin-kullanildigi-iddiasi-bashekimlik-1096741680.html
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddiası: Başhekimlik açıklama yaptı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddiası: Başhekimlik açıklama yaptı
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin genel teftiş sürecinin... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T23:29+0300
2025-06-02T23:29+0300
2025-06-02T23:29+0300
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin laboratuvar hizmetlerinde son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığına dair iddiaların yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.İddiaların titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/besiktasta-150-yillik-agac-park-halindeki-araclari-kullanilamaz-hale-getirdi-1096739262.html
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türkiye, siirt, hastane, kit, son kullanma tarihi
türkiye, siirt, hastane, kit, son kullanma tarihi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddiası: Başhekimlik açıklama yaptı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin genel teftiş sürecinin başlatıldığını, iddiaların henüz doğrulanmadığını bildirdi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin laboratuvar hizmetlerinde son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığına dair iddiaların yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.
İddiaların titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bahse konu iddialar, bazı çalışanlarımız tarafından sözlü olarak tarafımıza iletilmiş olup, başhekimliğimizce konu derhal ciddiyetle ele alınmıştır. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2025 tarihinde hastanemiz laboratuvarlarına yönelik genel bir teftiş süreci başlatılmıştır. Laboratuvarlarımızdaki tüm envanter kayıtları ile cihaz kullanım bilgileri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.Şu aşamada iddiaların kesin olarak doğrulanmadığını belirtmek isteriz. Ancak hasta sağlığı ve hizmet kalitesinin korunması adına gerekli tüm tedbirler alınmış olup, sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyu eksiksiz ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilecektir."