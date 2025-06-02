Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddiası: Başhekimlik açıklama yaptı

"Bahse konu iddialar, bazı çalışanlarımız tarafından sözlü olarak tarafımıza iletilmiş olup, başhekimliğimizce konu derhal ciddiyetle ele alınmıştır. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2025 tarihinde hastanemiz laboratuvarlarına yönelik genel bir teftiş süreci başlatılmıştır. Laboratuvarlarımızdaki tüm envanter kayıtları ile cihaz kullanım bilgileri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.Şu aşamada iddiaların kesin olarak doğrulanmadığını belirtmek isteriz. Ancak hasta sağlığı ve hizmet kalitesinin korunması adına gerekli tüm tedbirler alınmış olup, sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyu eksiksiz ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilecektir."