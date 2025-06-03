https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/galatasarayin-yildizi-icardiye-cifte-surpriz-wanda-nara-psg-oyuncusu-hakimi-ile-yeni-aska-yelken-1096767844.html

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye çifte 'sürpriz': 'Wanda Nara, PSG oyuncusu Hakimi ile yeni aşka yelken açtı'

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye çifte 'sürpriz': 'Wanda Nara, PSG oyuncusu Hakimi ile yeni aşka yelken açtı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile mahkeme süreçleri devam eden Wanda Nara hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Arjantin basınından çıkan haberlere göre... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T16:33+0300

2025-06-03T16:33+0300

2025-06-03T16:33+0300

yaşam

arjantin

wanda nara

mauro icardi

paris saint-germain (psg)

galatasaray

inter

futbol

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Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wanda Nara'nın Paris Saint-Germain oyuncusu Achraf Hakimi ile romantik bir ilişki yaşadığını iddia etti. Bu iddia, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma süreçleri devam eden Wanda Nara hakkında yapılan son spekülasyonlar arasında yer alıyor.Ünlü Arjantinli gazetecinin iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ne Wanda Nara ne de Achraf Hakimi bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.PSG dönemindeki takım arkadaşlığıAchraf Hakimi, Mauro Icardi'nin Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı konumundaydı. Her iki oyuncu da PSG forması giydiği dönemde profesyonel ilişkiler içinde bulunuyordu. Bu durum, ortaya atılan iddiaların dikkat çekici yanlarından birini oluşturuyor.PSG'deki ortak geçmişleri, söz konusu iddiaların medyada daha fazla yer bulmasına neden oldu. Ancak bu durumun ne ölçüde gerçeği yansıttığı konusunda henüz netlik bulunmuyor.Şampiyonlar Ligi finali detayıİddiaları güçlendiren gelişmelerden biri, Wanda Nara'nın Münih'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalini stadyumda izlemesi oldu. Bu maçta Inter ile PSG karşı karşıya gelirken, Wanda Nara'nın tribünlerdeki varlığı dikkat çekti.Finalin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da spekülasyonları artıran faktörler arasında gösterildi. Ancak bu durumun romantik bir bağlantı olup olmadığı konusunda kesin bilgi bulunmuyor.Mauro Icardi ile boşanma süreciGalatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki evlilik geçtiğimiz dönemde sona ermişti. İkili arasında mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusunda mahkeme süreçleri devam ediyor.Icardi, boşanma sürecinin ardından Arjantinli oyuncu China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları anları sıklıkla paylaşıyor.Achraf Hakimi'nin kişisel hayatıFas Milli Takımı oyuncusu Achraf Hakimi, geçmiş dönemde kişisel hayatıyla ilgili çeşitli haberlerle gündeme gelmişti. Oyuncunun daha önce yaşadığı hukuki süreçler medyada yer almıştı.Bu gelişmeler, Hakimi'nin özel hayatına duyulan ilgiyi artırmış ve yeni iddiaların daha fazla merak uyandırmasına neden olmuştu.Sosyal medyada spekülasyonlarWanda Nara ve Achraf Hakimi hakkındaki iddialar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Takipçiler, her iki ismin paylaşımlarını yakından inceleyerek bağlantı kurma çabası içine girdi.Ancak sosyal medya analizleri spekülasyon düzeyinde kaldı ve kesin kanıt niteliği taşımıyor. Bu durumun doğrulanması için resmi açıklamalar bekleniyor.Medya takibi ve açıklama beklentisiArjantin ve Avrupa basını, bu iddiaları yakından takip ediyor. Özellikle futbol dünyasındaki gelişmeleri cover eden medya organları, konuyla ilgili yeni detaylar arayışında.Wanda Nara'nın daha önce benzer iddialara verdiği tepkiler göz önüne alındığında, kısa süre içinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.Futbol dünyasında özel hayat i̇lgisiBu gelişme, futbol dünyasında oyuncuların özel hayatlarına duyulan ilginin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya çağında, futbolcuların kişisel ilişkileri kamuoyu tarafından yakından izleniyor.Wanda Nara'nın daha önce de medyatik kişiliğiyle tanınması, bu tür iddiaların daha fazla ilgi görmesine neden oluyor.Doğrulama bekleyen i̇ddialarOrtaya atılan aşk iddiaları henüz doğrulanmış değil. Ne Wanda Nara ne de Achraf Hakimi bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu durumun netlik kazanması için tarafların açıklamaları bekleniyor.Gelişmeler takip edilmeye devam ederken, spekülasyonların ötesinde somut bilgiler henüz paylaşılmadı.

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arjantin, wanda nara, mauro icardi, paris saint-germain (psg), galatasaray, inter, futbol