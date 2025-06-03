https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/gagavuzya-lideri-gutsul-ceza-davasi-ile-ilgili-belgelerimize-tek-bir-bilirkisi-incelemesi-dahi-1096767523.html

Gagavuzya lideri Gutsul: Ceza davası ile ilgili belgelerimize tek bir bilirkişi incelemesi dahi yapılmadı

Gagavuzya lideri Gutsul: Ceza davası ile ilgili belgelerimize tek bir bilirkişi incelemesi dahi yapılmadı

Sputnik Türkiye

2023 seçim kampanyasını yasadışı bir şekilde finanse etmekle suçlanan Gagavuzya lideri Gutsul, ceza davası belgeleri ile ilgili tek bir bilirkişi incelemesi... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T16:20+0300

2025-06-03T16:20+0300

2025-06-03T16:20+0300

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duruşma

şor partisi

pobeda

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Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul, bugünkü mahkeme duruşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında yürütülen ceza davası kapsamında iddia edilen zararın miktarının belirlenmesine yönelik tek bir bilirkişi incelemesi dahi yapılmadığını belirtti.Gutsul, duruşma salonundan ayrıldığı sırada, “Anlayacağınız üzere, ceza davası belgelerimiz ile ilgili tek bir bilirkişi incelemesi dahi yapılmadı” açıklamasında bulundu.Savunma makamının suçlamanın suçlama yöneltilen para meblağının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi başvurusunda bulunduğuna dikkat çeken Gutsul, "Yargıç, Cuma günü yapılacak bir sonraki duruşmada bu konuda açıklama yapacağını söyledi" diye ekledi. Gutsul'a göre süreç, savcılığın tanıklarından birinin mahkeme duruşmalarına katılmaması nedeniyle zorlaşıyor. Bu durum, davanın değerlendirilmesinde ek engeller yaratıyor.Gutsul ve muhalif 'Pobeda' (Zafer) bloğunun aktivisti Svetlana Popan, 2023 seçim kampanyasını yasadışı olarak finanse etmek, belge tahrifatı yapmak ve yasaklı Şor partisinin faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor.Gutsul yanlıları bugün bir kez daha ona destek vermek için adliyeye geldi. Göstericiler, siyasi baskıların son bulmasını talep ediyor. Eyleme 500'ü aşkın kişi katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/gagavuzya-lideri-gutsulun-ev-hapsi-30-gun-daha-uzatildi-1096151709.html

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