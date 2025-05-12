Gagavuzya lideri Gutsul'un ev hapsi 30 gün daha uzatıldı
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоGagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Abone ol
Gagavuzya'ya yönelik baskılarına devam eden Moldova yönetiminin hedef tahtasındaki isimlerden Gagavuz lider Gutsul'un ev hapsi cezası uzatıldı.
Moldova'nın başkenti Kişinev'de Gagavuzya Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un davasına bakan mahkeme, Gagavuz siyasetçinin ev hapsinin 30 gün daha, 13 Haziran'a kadar uzatılmasına hükmetti.
Gutsul'un avukatı, Moldova yönetiminin Gagavuz lideri görevden uzaklaştırarak bölgede yeniden seçime gidilmesini hedeflediğini belirtti.
Kişinev ve Gagavuzya arasındaki ilişkiler, Gutsul'un 2023’te Gagavuzya'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından tırmanmıştı. Gutsul, Moldova makamlarının daha sonra anayasaya aykırı ilan ederek yasadışı finansman sağlamakla suçladığı ve liderlerine karşı ceza davaları açtığı Şor Partisi'ni temsil ediyordu.
25 Mart'ta Gagavuzya Başkanı, Kişinev havalimanında gözaltına alınmıştı. Mahkeme, Gutsul’un 14 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına karar vermişti. Bu karar daha sonra önleyici tedbir gerekçesiyle 30 gün ev hapsi olarak değiştirilmişti.
Gutsul'un avukatı, Moldova yönetiminin Gagavuz lideri görevden uzaklaştırarak bölgede yeniden seçime gidilmesini hedeflediğini belirtti.
Kişinev ve Gagavuzya arasındaki ilişkiler, Gutsul'un 2023’te Gagavuzya'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından tırmanmıştı. Gutsul, Moldova makamlarının daha sonra anayasaya aykırı ilan ederek yasadışı finansman sağlamakla suçladığı ve liderlerine karşı ceza davaları açtığı Şor Partisi'ni temsil ediyordu.
25 Mart'ta Gagavuzya Başkanı, Kişinev havalimanında gözaltına alınmıştı. Mahkeme, Gutsul’un 14 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına karar vermişti. Bu karar daha sonra önleyici tedbir gerekçesiyle 30 gün ev hapsi olarak değiştirilmişti.