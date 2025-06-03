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‘Fransa ve Belçika, Rus gazı ithalatının yasaklanmasını desteklemeyi reddediyor’
‘Fransa ve Belçika, Rus gazı ithalatının yasaklanmasını desteklemeyi reddediyor’
Sputnik Türkiye
Politico, Fransa ve Belçika’nın AB'ye Rus gazı ithalatının yasaklanması planına karşı çıktığını aktardı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Politico gazetesi, Fransa ve Belçika yetkililerinin Avrupa Birliği’ne (AB) Rus gazı ithalatının yasaklanmasını desteklemeyi reddederek, bu yasağın olası ekonomik ve hukuki sonuçları hakkında daha fazla teyit edilmiş bilgi talep ettiklerini belirtti.Gazete, “Avrupa Birliği'nde Rus sıvılaştırılmış doğal gazın en büyük iki alıcısı (Fransa ve Belçika) Brüksel'in Moskova'dan gaz ithalatını yasaklama planını onaylamayı reddediyor ve karar almadan önce bu adımın ekonomik ve hukuki sonuçları hakkında ek güvenceye ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar” ifadelerine yer verdi.Fransa’nın alternatif enerji kaynakları arama stratejisini uygulamaya koymaya çalıştığını, Belçika’nın ise karar vermeden önce Rus gazından vazgeçmenin ekonomik sonuçlarına ilişkin bir rapor almak istediğini belirten Politico, görüşüne başvurduğu Fransa Enerji Bakanı Marc Ferracci’nin şu sözlerine yer verdi:Politico ayrıca, Rus gazüretim şirketi Novatek'in hisselerinin bir kısmının Fransız petrol ve gazşirketi TotalEnergies'e ait olduğunu anımsattı.
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fransa, belçika, avrupa birliği, politico, rus doğal gazı, rusya, avrupa, ab
fransa, belçika, avrupa birliği, politico, rus doğal gazı, rusya, avrupa, ab

‘Fransa ve Belçika, Rus gazı ithalatının yasaklanmasını desteklemeyi reddediyor’

23:15 03.06.2025
© AP Photo / Michael SohnGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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Politico, Fransa ve Belçika’nın AB'ye Rus gazı ithalatının yasaklanması planına karşı çıktığını aktardı.
Politico gazetesi, Fransa ve Belçika yetkililerinin Avrupa Birliği’ne (AB) Rus gazı ithalatının yasaklanmasını desteklemeyi reddederek, bu yasağın olası ekonomik ve hukuki sonuçları hakkında daha fazla teyit edilmiş bilgi talep ettiklerini belirtti.
Gazete, “Avrupa Birliği'nde Rus sıvılaştırılmış doğal gazın en büyük iki alıcısı (Fransa ve Belçika) Brüksel'in Moskova'dan gaz ithalatını yasaklama planını onaylamayı reddediyor ve karar almadan önce bu adımın ekonomik ve hukuki sonuçları hakkında ek güvenceye ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar” ifadelerine yer verdi.
Fransa’nın alternatif enerji kaynakları arama stratejisini uygulamaya koymaya çalıştığını, Belçika’nın ise karar vermeden önce Rus gazından vazgeçmenin ekonomik sonuçlarına ilişkin bir rapor almak istediğini belirten Politico, görüşüne başvurduğu Fransa Enerji Bakanı Marc Ferracci’nin şu sözlerine yer verdi:
Fransa Avrupa'nın çeşitlendirme stratejisini savunuyor. Rus gazından tamamen vazgeçilmesi, özelşirketleri sözleşmeler konusunda Rusya'nın açacağı davalarla karşı karşıya bırakabilir. Mevcut sözleşmeler için hukuki koruma gerekiyor.
Politico ayrıca, Rus gazüretim şirketi Novatek'in hisselerinin bir kısmının Fransız petrol ve gazşirketi TotalEnergies'e ait olduğunu anımsattı.
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