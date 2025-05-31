https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/ab-yuksek-temsilcisi-kallastan-cini-cevreleme-onerisi-ekonomik-ittifaklar-askeri-caydiricilik-1096689783.html

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Çin'i çevreleme önerisi: 'Ekonomik ittifaklar askeri caydırıcılık sağlayabilir'

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Çin'i çevreleme önerisi: 'Ekonomik ittifaklar askeri caydırıcılık sağlayabilir'

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Singapur’da düzenlenen 'Shangri-La Diyaloğu' güvenlik forumunda yaptığı... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T18:18+0300

2025-05-31T18:18+0300

2025-05-31T18:18+0300

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kaja kallas

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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas forumda yaptığı konuşmada, “İttifakları genellikle yalnızca güvenlik ittifakları olarak değerlendiriyoruz, ancak şu anda ekonomik ittifakların askeri caydırıcılık sağlayabileceği bir noktadayız” ifadelerini kullandı.Çin’in ekonomik gücüne dikkat çeken Kallas, Çin’in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) ABD’ninkinin yüzde 70’ini aştığını, üretim kapasitesinin ise iki katına ulaştığını belirterek, "Teknoloji alanında Çin, elektrikli araçlardan dördüncü nesil nükleer reaktörlere kadar birçok alanda üstün durumda. Askeri açıdan ise Çin, dünyanın en büyük donanmasına ve gemi inşa kapasitesine sahip” dedi.Kallas, bu duruma karşı koymak için inovasyon, teknoloji koordinasyonu, yapay zeka ve benzeri alanlarda benzer düşünceye sahip ülkelerle iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayarak, hiçbir ülkenin bu konuda tek başına hareket edemeyeceğini, Çin’in artan etkisine ancak kolektif bir tutumla karşılık verilebileceğini dile getirdi.

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