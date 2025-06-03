Enflasyon verilerinin ardından borsa yükselişe geçti: Bankacılıkta yükseliş yüzde 6'yı aştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Finans elitlerinin ekonomik darboğazdan çıkma yöntemi savaşlardır’
16:06
84 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:28
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni faylar mı oluştu? Jeoloji Mühendisi Perinçek anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:10
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:35
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/enflasyon-verilerinin-ardindan-borsa-yukselise-gecti-bankacilikta-yukselis-yuzde-6yi-asti-1096768175.html
Enflasyon verilerinin ardından borsa yükselişe geçti: Bankacılıkta yükseliş yüzde 6'yı aştı
Enflasyon verilerinin ardından borsa yükselişe geçti: Bankacılıkta yükseliş yüzde 6'yı aştı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2.85 değer kazanarak 9.265,99 puana çıktı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T16:38+0300
2025-06-03T16:38+0300
ekonomi̇
enflasyon
borsa i̇stanbul
bi̇st
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102886/22/1028862234_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_b6f09d69c412e56ec850219df750e5b1.jpg
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9077 puandan başlarken; açılışın hemen ardından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla, endekste alımlar hızlandı.Günün ilk yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 257 puan ve yüzde 2,85 artışla 9.265,99 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,07, holding endeksi yüzde 2,9 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.Küresel piyasalarda, tarifelere ilişkin söylemler ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, yurt içinde beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin etkisiyle BIST 100'de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Borsa'da enflasyon yükselişiAnalistler, yurt içinde beklentilerden iyi çıkan enflasyon verisinin borsadaki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bakan-simsek-enflasyon-kasim-2021den-sonraki-en-dusuk-seviyede-1096756264.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102886/22/1028862234_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_80a4dc4fd4d0c71ff6053976a5c895b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enflasyon, borsa i̇stanbul, bi̇st
enflasyon, borsa i̇stanbul, bi̇st

Enflasyon verilerinin ardından borsa yükselişe geçti: Bankacılıkta yükseliş yüzde 6'yı aştı

16:38 03.06.2025
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2.85 değer kazanarak 9.265,99 puana çıktı.
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9077 puandan başlarken; açılışın hemen ardından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla, endekste alımlar hızlandı.
Günün ilk yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 257 puan ve yüzde 2,85 artışla 9.265,99 puana yükseldi.
Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,07, holding endeksi yüzde 2,9 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalarda, tarifelere ilişkin söylemler ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, yurt içinde beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin etkisiyle BIST 100'de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Borsa'da enflasyon yükselişi

Analistler, yurt içinde beklentilerden iyi çıkan enflasyon verisinin borsadaki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
EKONOMİ
Bakan Şimşek: Enflasyon Kasım 2021'den sonraki en düşük seviyede
11:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала