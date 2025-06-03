https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bakan-simsek-enflasyon-kasim-2021den-sonraki-en-dusuk-seviyede-1096756264.html
Bakan Şimşek: Enflasyon Kasım 2021'den sonraki en düşük seviyede
Bakan Şimşek: Enflasyon Kasım 2021'den sonraki en düşük seviyede
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi."... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:54+0300
2025-06-03T11:54+0300
2025-06-03T11:59+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu, son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.Enflasyonda düşüşŞimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonunun da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye gerilediğinin altını çizerek, bu oranın 2022 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük seviye olduğunu vurguladı.Mehmet Şimşek'ten istikrar mesajıBakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/5-aylik-enflasyon-farki-netlesti-temmuz-2025-memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-1096748669.html
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mehmet şimşek, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek: Enflasyon Kasım 2021'den sonraki en düşük seviyede
11:54 03.06.2025 (güncellendi: 11:59 03.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu, son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonunun da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye gerilediğinin altını çizerek, bu oranın 2022 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük seviye olduğunu vurguladı.
Mehmet Şimşek'ten istikrar mesajı
Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır." ifadesini kullandı.