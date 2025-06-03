Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Finans elitlerinin ekonomik darboğazdan çıkma yöntemi savaşlardır’
16:06
84 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:28
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni faylar mı oluştu? Jeoloji Mühendisi Perinçek anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Suriye planı: Irak modeli gündemde mi?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:14
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:17
21 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
20:05
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/disisleri-bakani-fidan-rusya---ukrayna-gorusmeleri-hakkinda-konustu-beklentimiz-bir-sonraki-turun-1096773813.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde'
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna krizinin çözümü amacıyla düzenlenmesi planlanan liderler zirvesine Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T22:33+0300
2025-06-03T22:33+0300
poli̇ti̇ka
rusya
ukrayna
i̇stanbul
barış
barış görüşmeleri
barış süreci
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b69350c0bf468762258d8a0e80666f3c.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuşan Bakan Fidan "Rusya-Ukrayna barışı için ne yapabiliriz bu konuda girişimimiz oldu. Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. 2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor. Liderler zirvesi için hazırız. Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok. Bu iki ülkenin savaşı değil, küresel yayılma riski olacak bir savaş. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren hem bölgesel liderlere hem iki tarafın liderliğine sık sık çağrıda bulundu" dedi.Suriye'de DEAŞ'le mücadeleSuriye gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:'Neye, niçin yardım ediyoruz, kimin yanındayız?'Gazze hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Kesintisiz insani yardımlar Gazze'ye girerse 2 milyon kardeşimizin yaşadığı bu zor şartlar bir miktar olsun hafifleme imkanı bulur. Elimizden gelen her türlü şeyi yapmamız gerekiyor. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları İstanbul'da görüşecek. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Gazze meselesi bir numaralı konumuz olacak. Şu ana kadar yapmadığımız daha neler yapılabilir o konuda yoğunlaşmamız gerekiyor. İsrail'in soykırımcı politikası kendi meşrutiyetini kaybetmesine sebep olur. ABD İsrail'in hamisi konumunda. 'Neye, niçin yardım ediyoruz, kimin yanındayız?' sorusu daha fazla sorulmaya başlandı, deşifre oldular artık'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b33c1b6efe7c4ed90ac95d4cb463feb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, i̇stanbul, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, dışişleri bakanlığı
rusya, ukrayna, i̇stanbul, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde'

22:33 03.06.2025
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna krizinin çözümü amacıyla düzenlenmesi planlanan liderler zirvesine Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, bir sonraki turun gerçekleşebileceğine dair beklentilerini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuşan Bakan Fidan "Rusya-Ukrayna barışı için ne yapabiliriz bu konuda girişimimiz oldu. Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. 2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor. Liderler zirvesi için hazırız. Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok. Bu iki ülkenin savaşı değil, küresel yayılma riski olacak bir savaş. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren hem bölgesel liderlere hem iki tarafın liderliğine sık sık çağrıda bulundu" dedi.

Suriye'de DEAŞ'le mücadele

Suriye gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:

Suriye'yi her alanda rehabilite etmek için çok fazla çalışma gerekli. DEAŞ'le mücadelede Ürdün, Suriye ve Türkiye'den müteşekkil ekipler DEAŞ'le mücadele hücresini hayata geçirdiler. Bu gerçekten bölgesel güvenlik açısından atılmış önemli bir adım.

'Neye, niçin yardım ediyoruz, kimin yanındayız?'

Gazze hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Kesintisiz insani yardımlar Gazze'ye girerse 2 milyon kardeşimizin yaşadığı bu zor şartlar bir miktar olsun hafifleme imkanı bulur. Elimizden gelen her türlü şeyi yapmamız gerekiyor. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları İstanbul'da görüşecek. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Gazze meselesi bir numaralı konumuz olacak. Şu ana kadar yapmadığımız daha neler yapılabilir o konuda yoğunlaşmamız gerekiyor. İsrail'in soykırımcı politikası kendi meşrutiyetini kaybetmesine sebep olur. ABD İsrail'in hamisi konumunda. 'Neye, niçin yardım ediyoruz, kimin yanındayız?' sorusu daha fazla sorulmaya başlandı, deşifre oldular artık'' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir
30 Mayıs, 12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала