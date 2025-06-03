https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/disisleri-bakani-fidan-rusya---ukrayna-gorusmeleri-hakkinda-konustu-beklentimiz-bir-sonraki-turun-1096773813.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde'

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna krizinin çözümü amacıyla düzenlenmesi planlanan liderler zirvesine Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T22:33+0300

2025-06-03T22:33+0300

2025-06-03T22:33+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuşan Bakan Fidan "Rusya-Ukrayna barışı için ne yapabiliriz bu konuda girişimimiz oldu. Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. 2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor. Liderler zirvesi için hazırız. Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok. Bu iki ülkenin savaşı değil, küresel yayılma riski olacak bir savaş. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren hem bölgesel liderlere hem iki tarafın liderliğine sık sık çağrıda bulundu" dedi.Suriye'de DEAŞ'le mücadeleSuriye gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:'Neye, niçin yardım ediyoruz, kimin yanındayız?'Gazze hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Kesintisiz insani yardımlar Gazze'ye girerse 2 milyon kardeşimizin yaşadığı bu zor şartlar bir miktar olsun hafifleme imkanı bulur. Elimizden gelen her türlü şeyi yapmamız gerekiyor. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları İstanbul'da görüşecek. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Gazze meselesi bir numaralı konumuz olacak. Şu ana kadar yapmadığımız daha neler yapılabilir o konuda yoğunlaşmamız gerekiyor. İsrail'in soykırımcı politikası kendi meşrutiyetini kaybetmesine sebep olur. ABD İsrail'in hamisi konumunda. 'Neye, niçin yardım ediyoruz, kimin yanındayız?' sorusu daha fazla sorulmaya başlandı, deşifre oldular artık'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html

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