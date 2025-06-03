Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik

"Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim. Bu yeni dönemde, Gazi Meclisimiz üzerine düşen tarihi görevi inşallah büyük bir uzlaşmayla yerine getirecek, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye'nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir."