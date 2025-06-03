https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/cumhurbaskani-erdogandan-tbmm-baskanligina-yeniden-secilen-numan-kurtulmusa-tebrik-1096774074.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ederek tebriklerini iletti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T22:53+0300
2025-06-03T22:53+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.Erdoğan, Kurtulmuş'un yeniden seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajıNuman Kurtulmuş, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak ve bir "teşekkür" mesajı yayımladı.Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tbmmde-baskanlik-secimi-baskan-ilk-turda-secilemedi-ikinci-tura-gecildi-1096771754.html
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), numan kurtulmuş, tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), numan kurtulmuş, tbmm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik
22:53 03.06.2025 (güncellendi: 22:56 03.06.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ederek tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.
Erdoğan, Kurtulmuş'un yeniden seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Gazi Meclisimizde yapılan oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettim. Sayın Kurtulmuş'u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, önümüzdeki dönemde Gazi Meclisimiz çatısı altındaki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum."
Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Numan Kurtulmuş, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak ve bir "teşekkür" mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
"Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim. Bu yeni dönemde, Gazi Meclisimiz üzerine düşen tarihi görevi inşallah büyük bir uzlaşmayla yerine getirecek, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye'nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir."