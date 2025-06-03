https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-4-kisi-hakkinda-tutuklama-talep-edildi-1096770522.html

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 4 kişi hakkında tutuklama talep edildi

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 4 kişi hakkında tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ali Sukas, Aykut Erdoğdu, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T18:21+0300

2025-06-03T18:21+0300

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CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında Aykut Erdoğdu dahil 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Başkan Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturmanın Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında 'suç örgütü yöneticiliği', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalarla yürütüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chp-kurultayina-iliskin-iddianamede-imamoglunun-da-bulundugu-12-supheli-hakkinda-hapis-istendi-1096742248.html

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aykut erdoğdu, gürkan polat, chp, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)