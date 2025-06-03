Başsavcılıktan CHP kurultayına ilişkin iddianame: İmamoğlu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

© AP Photo / Burhan Ozbilici Ekrem İmamoğlu © AP Photo / Burhan Ozbilici

Ayrıntılar geliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.