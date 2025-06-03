https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chp-kurultayina-iliskin-iddianamede-imamoglunun-da-bulundugu-12-supheli-hakkinda-hapis-istendi-1096742248.html
Başsavcılıktan CHP kurultayına ilişkin iddianame: İmamoğlu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
Başsavcılıktan CHP kurultayına ilişkin iddianame: İmamoğlu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T00:32+0300
2025-06-03T00:32+0300
2025-06-03T00:41+0300
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cumhuriyet başsavcılığı, ankara, ekrem i̇mamoğlu, chp
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, ekrem i̇mamoğlu, chp
Başsavcılıktan CHP kurultayına ilişkin iddianame: İmamoğlu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
00:32 03.06.2025 (güncellendi: 00:41 03.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.