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Başsavcılıktan CHP kurultayına ilişkin iddianame: İmamoğlu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
Başsavcılıktan CHP kurultayına ilişkin iddianame: İmamoğlu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet başsavcılığı, ankara, ekrem i̇mamoğlu, chp

Başsavcılıktan CHP kurultayına ilişkin iddianame: İmamoğlu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

00:32 03.06.2025 (güncellendi: 00:41 03.06.2025)
© AP Photo / Burhan OzbiliciEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
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