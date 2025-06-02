https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/edremit-belediyesine-rusvet-operasyonu-6-supheliden-4u-tutuklandi-1096741054.html

Edremit Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Edremit Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T23:15+0300

2025-06-02T23:15+0300

2025-06-02T23:17+0300

türki̇ye

adana

balıkesir

edremit

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg

Edremit ile Adana'da 30 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 6 şüpheliden E.Y, A.Y. M.Y. ile belediye çalışanı O.S. tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine çalışma başlatmış, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, 3 belediye çalışanının 'CİMER şikayetlerini kapatacağız' diyerek ilçe sakinlerinden para istedikleri belirlenmişti.Söz konusu belediye personelinin, şikayet üzerine gittikleri adreslerde inceleme yapıp, buldukları kusurları gizledikleri ve 'yaptığımız çalışmalarda herhangi bir usulsüzlük bulamadık' diyerek dosya hazırladıkları ifade edilmişti. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Adana'da 30 Mayıs'ta, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli E.P, S.D. ve O.S'nin yanı sıra 3 şüpheliyi yakalamış, soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/izmirde-grev-chp-izmir-il-baskanligi-kentte-cop-toplamaya-basladi-1096740935.html

türki̇ye

adana

balıkesir

edremit

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, balıkesir, edremit, operasyon