https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/edremit-belediyesine-rusvet-operasyonu-6-supheliden-4u-tutuklandi-1096741054.html
Edremit Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Edremit Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T23:15+0300
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Edremit ile Adana'da 30 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 6 şüpheliden E.Y, A.Y. M.Y. ile belediye çalışanı O.S. tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine çalışma başlatmış, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, 3 belediye çalışanının 'CİMER şikayetlerini kapatacağız' diyerek ilçe sakinlerinden para istedikleri belirlenmişti.Söz konusu belediye personelinin, şikayet üzerine gittikleri adreslerde inceleme yapıp, buldukları kusurları gizledikleri ve 'yaptığımız çalışmalarda herhangi bir usulsüzlük bulamadık' diyerek dosya hazırladıkları ifade edilmişti. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Adana'da 30 Mayıs'ta, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli E.P, S.D. ve O.S'nin yanı sıra 3 şüpheliyi yakalamış, soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/izmirde-grev-chp-izmir-il-baskanligi-kentte-cop-toplamaya-basladi-1096740935.html
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Edremit Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
23:15 02.06.2025 (güncellendi: 23:17 02.06.2025)
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edremit ile Adana'da 30 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 6 şüpheliden E.Y, A.Y. M.Y. ile belediye çalışanı O.S. tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine çalışma başlatmış, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, 3 belediye çalışanının 'CİMER şikayetlerini kapatacağız' diyerek ilçe sakinlerinden para istedikleri belirlenmişti.
Söz konusu belediye personelinin, şikayet üzerine gittikleri adreslerde inceleme yapıp, buldukları kusurları gizledikleri ve 'yaptığımız çalışmalarda herhangi bir usulsüzlük bulamadık' diyerek dosya hazırladıkları ifade edilmişti.
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Adana'da 30 Mayıs'ta, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli E.P, S.D. ve O.S'nin yanı sıra 3 şüpheliyi yakalamış, soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.