https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chp-kurultayi-sorusturmasi-iddianame-kabul-edildi-1096747665.html

CHP kurultayı soruşturması: İddianame kabul edildi

CHP kurultayı soruşturması: İddianame kabul edildi

Sputnik Türkiye

CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında 3 yıla kadar... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T09:32+0300

2025-06-03T09:32+0300

2025-06-03T09:47+0300

poli̇ti̇ka

chp

kurultay

iddianame

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg

CHP'nin 38. Genel Kurultayı'na ilişkin iddianame 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İmamoğlu'na 3 yıl hapis istemiİddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.İddianamede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.Siyasi yasak talebiİddianamede sanıklar için siyasi yasak talebi de yer aldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüphelilerin "kurultayda genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ettikleri, bazı delege yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri" öne sürüldü.CHP kurultayı soruşturmasıCHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/abdulkadir-selvi-mutlak-butlan-karari-cikarsa-kilicdaroglunun-isbasina-gelmesi-bekleniyor-1096712908.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, kurultay, iddianame