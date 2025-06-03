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CHP kurultayı soruşturması: İddianame kabul edildi
CHP kurultayı soruşturması: İddianame kabul edildi
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında 3 yıla kadar... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T09:32+0300
2025-06-03T09:47+0300
poli̇ti̇ka
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CHP'nin 38. Genel Kurultayı'na ilişkin iddianame 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İmamoğlu'na 3 yıl hapis istemiİddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.İddianamede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.Siyasi yasak talebiİddianamede sanıklar için siyasi yasak talebi de yer aldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüphelilerin "kurultayda genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ettikleri, bazı delege yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri" öne sürüldü.CHP kurultayı soruşturmasıCHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
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chp, kurultay, iddianame
chp, kurultay, iddianame

CHP kurultayı soruşturması: İddianame kabul edildi

09:32 03.06.2025 (güncellendi: 09:47 03.06.2025)
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
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CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
CHP'nin 38. Genel Kurultayı'na ilişkin iddianame 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İmamoğlu'na 3 yıl hapis istemi

İddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
İddianamede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.
İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Siyasi yasak talebi

İddianamede sanıklar için siyasi yasak talebi de yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüphelilerin "kurultayda genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ettikleri, bazı delege yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri" öne sürüldü.

CHP kurultayı soruşturması

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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