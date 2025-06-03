https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bill-gates-200-milyar-dolarlik-servetinin-cogunu-afrikaya-bagislayacagini-duyurdu-1096752247.html

Bill Gates, 200 milyar dolarlık servetinin çoğunu Afrika’ya bağışlayacağını duyurdu

Bill Gates, 200 milyar dolarlık servetinin çoğunu Afrika’ya bağışlayacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Teknoloji dünyasının öncülerinden Bill Gates, servetinin neredeyse tamamını Afrika kıtasında sağlık, eğitim ve tarım alanındaki projelere bağışlayacağını... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T11:27+0300

2025-06-03T11:27+0300

2025-06-03T11:27+0300

yaşam

bill gates

afrika birliği

bill & melinda gates vakfı

bağış

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gtaes, 200 milyar dolarlık kişisel servetinin çoğunu Afrika'ya bağışlayacağını duyurdu. Afrika Birliği merkezinde düzenlenen konferansa katılan Gates, burada yaptığı açıklamada 'önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık 200 milyar dolarlık kişisel servetini Afrika'daki sosyal kalkınma projelerine yönlendireceğini' duyurdu.Afrika kıtasının özellikle sağlık, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında kalkınmasına katkı sağlamak için yapılacak olan bu bağış hakkında Gates, “Servetimin kasalarda değil, hayatları dönüştüren projelerde anlam kazanmasını istiyorum” dedi.Kaynakların, sıtma ve polio gibi önlenebilir hastalıklarla mücadelede, kız çocuklarının eğitimlerini devam ettirmelerini sağlayacak burslarda, dijital okuryazarlığı artıracak projelerde, tarımda iklim krizine dirençli üretim modellerine destek vermek için kullanılacağı açıklandı.Gates ayrıca, 'Bill & Melinda Gates Vakfı' faaliyetlerinin 2045'e kadar devam ettikten sonra durdurulacağını duyurdu. Vakıf yönetimi bu tarihe kadar tüm kaynakları sahada harcayıp 'misyonunu tamamlamayı' hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/bill-gates-onumuzdeki-20-yil-boyunca-servetimin-neredeyse-tamamini-bagislayacagim-1096075562.html

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bill gates, afrika birliği, bill & melinda gates vakfı, bağış