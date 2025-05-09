https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/bill-gates-onumuzdeki-20-yil-boyunca-servetimin-neredeyse-tamamini-bagislayacagim-1096075562.html

Bill Gates: Önümüzdeki 20 yıl boyunca, servetimin neredeyse tamamını bağışlayacağım

Bill Gates: Önümüzdeki 20 yıl boyunca, servetimin neredeyse tamamını bağışlayacağım

Sputnik Türkiye

Bill Gates, servetinin tamamını önümüzdeki 20 yıl içerisinde Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını duyurdu. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T04:56+0300

2025-05-09T04:56+0300

2025-05-09T04:56+0300

dünya

bill gates

bağış

servet

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Amerikalı milyarder Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde tüm servetini hayır işlerine harcamayı planladığını açıkladı.Gates, yaptığı açıklamada, son zamanlarda girişimci Andrew Carnegie'nin bir denemesinde yer alan "Zengin olarak ölen bir insan, utanç içinde ölür." sözü üzerine çok düşündüğünü belirterek şunları söyledi:Gates ayrıca, vakfının planlanandan daha erken bir tarihte, 31 Aralık 2045'te kapatılacağını da belirtti.

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Sputnik Türkiye

bill gates, bağış, servet