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Bill Gates: Önümüzdeki 20 yıl boyunca, servetimin neredeyse tamamını bağışlayacağım
Bill Gates: Önümüzdeki 20 yıl boyunca, servetimin neredeyse tamamını bağışlayacağım
Sputnik Türkiye
Bill Gates, servetinin tamamını önümüzdeki 20 yıl içerisinde Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını duyurdu. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T04:56+0300
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Amerikalı milyarder Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde tüm servetini hayır işlerine harcamayı planladığını açıkladı.Gates, yaptığı açıklamada, son zamanlarda girişimci Andrew Carnegie'nin bir denemesinde yer alan "Zengin olarak ölen bir insan, utanç içinde ölür." sözü üzerine çok düşündüğünü belirterek şunları söyledi:Gates ayrıca, vakfının planlanandan daha erken bir tarihte, 31 Aralık 2045'te kapatılacağını da belirtti.
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bill gates, bağış, servet
bill gates, bağış, servet

Bill Gates: Önümüzdeki 20 yıl boyunca, servetimin neredeyse tamamını bağışlayacağım

04:56 09.05.2025
© AP Photo / Markus SchreiberBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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Bill Gates, servetinin tamamını önümüzdeki 20 yıl içerisinde Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını duyurdu.
Amerikalı milyarder Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde tüm servetini hayır işlerine harcamayı planladığını açıkladı.
Gates, yaptığı açıklamada, son zamanlarda girişimci Andrew Carnegie'nin bir denemesinde yer alan "Zengin olarak ölen bir insan, utanç içinde ölür." sözü üzerine çok düşündüğünü belirterek şunları söyledi:
İşte bu yüzden, paramı topluma başlangıçta planladığımdan çok daha hızlı şekilde geri vermeye karar verdim. Önümüzdeki 20 yıl boyunca, servetimin neredeyse tamamını Gates Vakfı aracılığıyla, insanların hayatlarını kurtarmak ve iyileştirmek amacıyla bağışlayacağım
Gates ayrıca, vakfının planlanandan daha erken bir tarihte, 31 Aralık 2045'te kapatılacağını da belirtti.
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