https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/beyaz-saray-ukrayna-trumpi-rus-uslerine-yonelik-saldirilarla-ilgili-bilgilendirmedi-1096773531.html
Beyaz Saray: Ukrayna, Trump'ı Rus üslerine yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirmedi
Beyaz Saray: Ukrayna, Trump'ı Rus üslerine yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirmedi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kiev'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Rus hava üslerine yönelik terör saldırıları hakkında önceden bilgilendirmediği... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T22:10+0300
2025-06-03T22:10+0300
2025-06-03T22:09+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kiev'in Trump'ı Rus hava üslerine yönelik terör saldırıları hakkında önceden bilgilendirmediğini söyledi.‘Ukraynalı yetkililerin Rus hava üslerine yönelik saldırılarla ilgili Trump'ı önceden bilgilendirip bilgilendirmediği’ sorusunu Leavitt, “Hayır, bilgilendirme olmadı” şeklinde yanıtladı.Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçları kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Bakanlık İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıklamıştı.Terör saldırılarının sorumluluğunu Kiev rejiminin başı üstlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-kayiplari-artiyor-sumide-bir-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1096760428.html
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karoline leavitt, beyaz saray, abd, donald trump, kiev, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇rkutsk, i̇vanovo
karoline leavitt, beyaz saray, abd, donald trump, kiev, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇rkutsk, i̇vanovo
Beyaz Saray: Ukrayna, Trump'ı Rus üslerine yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirmedi
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kiev'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Rus hava üslerine yönelik terör saldırıları hakkında önceden bilgilendirmediği belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kiev'in Trump'ı Rus hava üslerine yönelik terör saldırıları hakkında önceden bilgilendirmediğini söyledi.
‘Ukraynalı yetkililerin Rus hava üslerine yönelik saldırılarla ilgili Trump'ı önceden bilgilendirip bilgilendirmediği’ sorusunu Leavitt, “Hayır, bilgilendirme olmadı” şeklinde yanıtladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçları kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Bakanlık İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıklamıştı.
Terör saldırılarının sorumluluğunu Kiev rejiminin başı üstlenmişti.