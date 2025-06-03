https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/beyaz-saray-ukrayna-trumpi-rus-uslerine-yonelik-saldirilarla-ilgili-bilgilendirmedi-1096773531.html

Beyaz Saray: Ukrayna, Trump'ı Rus üslerine yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirmedi

Beyaz Saray: Ukrayna, Trump'ı Rus üslerine yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirmedi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kiev'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Rus hava üslerine yönelik terör saldırıları hakkında önceden bilgilendirmediği... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T22:10+0300

2025-06-03T22:10+0300

2025-06-03T22:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

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kiev

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rusya savunma bakanlığı

i̇rkutsk

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kiev'in Trump'ı Rus hava üslerine yönelik terör saldırıları hakkında önceden bilgilendirmediğini söyledi.‘Ukraynalı yetkililerin Rus hava üslerine yönelik saldırılarla ilgili Trump'ı önceden bilgilendirip bilgilendirmediği’ sorusunu Leavitt, “Hayır, bilgilendirme olmadı” şeklinde yanıtladı.Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçları kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Bakanlık İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıklamıştı.Terör saldırılarının sorumluluğunu Kiev rejiminin başı üstlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-kayiplari-artiyor-sumide-bir-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1096760428.html

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karoline leavitt, beyaz saray, abd, donald trump, kiev, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇rkutsk, i̇vanovo