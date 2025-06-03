https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bayram-oncesi-nakit-ihtiyaci-olanlar-faizsiz-kredi-firsatlari-guncellendi-1096745641.html

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar: Faizsiz kredi fırsatları güncellendi

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar: Faizsiz kredi fırsatları güncellendi

Sputnik Türkiye

Bankalar bayram öncesi 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriyor. 6 aya kadar vadeli bu fırsatlar sadece yeni müşteri olan bireyler için geçerli.

2025-06-03T08:11+0300

2025-06-03T08:11+0300

2025-06-03T08:11+0300

ekonomi̇

vadeli faizsiz kredi

faizsiz kredi

kredi

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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların nakit ihtiyacı artarken, bankalardan faizsiz kredi kampanyaları peş peşe geliyor. Tatil ve kurbanlık harcamalarını karşılamak isteyenler için sunulan bu düşük maliyetli finansman seçenekleri, kısa vadeli nakit çözümleri arayanlara alternatif oluşturuyor.Geçtiğimiz aylarda bazı bankalarda faizsiz kredi limiti 75 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Son güncellemelerle birlikte birçok banka da üst limitleri artırdı. Şu anda pek çok banka, 75 bin TL’ye kadar 0 faizli kredi imkanı sunuyor.Vade Süresi KısaAncak bu kredilerde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: vade süresi genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Yani faizsiz olsa da geri ödeme süresi oldukça kısa tutuluyor.Herkes Yararlanabiliyor mu?Bu kampanyalardan sadece yeni müşteriler faydalanabiliyor. Halihazırda bankanın müşterisi olan kişilere faizsiz kredi sunulmuyor.

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