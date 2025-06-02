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SGK tarih verip duyurdu: Emekli maaşları erken yatacak mı?
SGK tarih verip duyurdu: Emekli maaşları erken yatacak mı?
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklileri ilgilendiren önemli bir haberi duyurdu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı, bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Artan hayat pahalılığı ve bayram masrafları nedeniyle milyonlarca emekli ve memur, maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırıyordu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş ödemelerinin öne çekildiğini açıkladı.Emekli maaşları erken yatacak mı?SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli ve hak sahipleri için maaşların öne çekildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada:“Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
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emekli, emekli maaşı, emekli sandığı, sgk, emekli

SGK tarih verip duyurdu: Emekli maaşları erken yatacak mı?

11:11 02.06.2025 (güncellendi: 11:18 02.06.2025)
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklileri ilgilendiren önemli bir haberi duyurdu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş ödemelerinin, 4 Haziran'a çekildiğini açıkladı.
Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı, bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Artan hayat pahalılığı ve bayram masrafları nedeniyle milyonlarca emekli ve memur, maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırıyordu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş ödemelerinin öne çekildiğini açıkladı.

Emekli maaşları erken yatacak mı?

SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli ve hak sahipleri için maaşların öne çekildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada:
“Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” denildi.
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