https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/sgk-tarih-verip-duyurdu-emekli-maaslari-erken-yatacak-mi-1096712810.html
SGK tarih verip duyurdu: Emekli maaşları erken yatacak mı?
SGK tarih verip duyurdu: Emekli maaşları erken yatacak mı?
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklileri ilgilendiren önemli bir haberi duyurdu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T11:11+0300
2025-06-02T11:11+0300
2025-06-02T11:18+0300
ekonomi̇
emekli
emekli maaşı
emekli sandığı
sgk
emekli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19fc044fb56e29694debe533bc076332.jpg
Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı, bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Artan hayat pahalılığı ve bayram masrafları nedeniyle milyonlarca emekli ve memur, maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırıyordu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş ödemelerinin öne çekildiğini açıkladı.Emekli maaşları erken yatacak mı?SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli ve hak sahipleri için maaşların öne çekildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada:“Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ec59695d08177d9f874104c65199041f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emekli, emekli maaşı, emekli sandığı, sgk, emekli
emekli, emekli maaşı, emekli sandığı, sgk, emekli
SGK tarih verip duyurdu: Emekli maaşları erken yatacak mı?
11:11 02.06.2025 (güncellendi: 11:18 02.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklileri ilgilendiren önemli bir haberi duyurdu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş ödemelerinin, 4 Haziran'a çekildiğini açıkladı.
Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı, bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Artan hayat pahalılığı ve bayram masrafları nedeniyle milyonlarca emekli ve memur, maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırıyordu. SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanların 5 Haziran'daki maaş ödemelerinin öne çekildiğini açıkladı.
Emekli maaşları erken yatacak mı?
SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli ve hak sahipleri için maaşların öne çekildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada:
“Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” denildi.