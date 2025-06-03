https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/abdli-diplomattan-nato-uyarisi-rusyayla-kalici-catisma-hedefliyor-1096750171.html
ABD’li diplomattan NATO uyarısı: ‘Rusya’yla kalıcı çatışma hedefliyor’
ABD’li diplomattan NATO uyarısı: ‘Rusya’yla kalıcı çatışma hedefliyor’
Sputnik Türkiye
ABD'li eski diplomat Jatras, NATO'nun Rusya ile çatışmayı sona erdirme niyetinde olmadığını belirtti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T10:27+0300
2025-06-03T10:27+0300
2025-06-03T10:34+0300
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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato'da Cumhuriyetçilerin politika danışmanı ve analisti James Jatras, YouTube’daki Daniel Davis/Deep Dive kanalına yaptığı açıklamada, NATO’nun Rusya ile çatışmayı sona erdirmek gibi bir planının olmadığını söyledi.Jatras, “Bunun uluslararası yaşamın kalıcı bir parçası haline gelmesini istiyorlar. Yeni bir Soğuk Savaş istiyorlar” ifadesini kullandı.Batı'nın Ukrayna meselesini çözmek gibi bir derdinin olmadığını, aksine Rusya'yı zayıflatmak için sürekli girişimlerde bulunmaya odaklanmış durumda olduğunu kaydeden uzman, “İstedikleri son şey Avrupa'da eksiksiz bir güvenlik yapısına benzer bir şey geliştirmek” dedi.Daha önce Business Insider dergisi, NATO’nun olası bir çatışma durumunda Rus hava üslerini ele geçirmeyi planladığını yazmıştı. Tatbikatta, Rus hava üslerindeki iniş kalkış pistlerinin ele geçirilmesi üzerinde çalışıldığı, zira bu pistlerin ele geçirilmesinin asker transferi için çok önemli olduğu belirtilmişti.Rusya son yıllarda ülkenin Batı sınırları yakınında NATO’nun benzeri görülmemiş bir faaliyette bulunduğuna dikkat çekiyor. NATO girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığını caydırmak’ olarak nitelendiriyor.İttifakın Avrupa'daki kuvvet yığınağından duyduğu endişeyi defalarca dile getiren Moskova, kimseyi tehdit etmediklerini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri de görmezden gelmeyeceklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/hollandali-siyasetciden-istanbul-degerlendirmesi-henuz-sadece-ilk-adimlar-atiliyor-1096747918.html
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abd, daniel davis, rusya, nato, ukrayna
abd, daniel davis, rusya, nato, ukrayna
ABD’li diplomattan NATO uyarısı: ‘Rusya’yla kalıcı çatışma hedefliyor’
10:27 03.06.2025 (güncellendi: 10:34 03.06.2025)
ABD'li eski diplomat Jatras, NATO'nun Rusya ile çatışmayı sona erdirme niyetinde olmadığını belirtti.
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato'da Cumhuriyetçilerin politika danışmanı ve analisti James Jatras
, YouTube’daki
Daniel Davis/Deep Dive kanalına yaptığı açıklamada, NATO
’nun Rusya ile çatışmayı sona erdirmek gibi bir planının olmadığını söyledi.
Jatras, “Bunun uluslararası yaşamın kalıcı bir parçası haline gelmesini istiyorlar. Yeni bir Soğuk Savaş istiyorlar” ifadesini kullandı.
Batı'nın Ukrayna meselesini çözmek gibi bir derdinin olmadığını, aksine Rusya'yı zayıflatmak için sürekli girişimlerde bulunmaya odaklanmış durumda olduğunu kaydeden uzman, “İstedikleri son şey Avrupa'da eksiksiz bir güvenlik yapısına benzer bir şey geliştirmek” dedi.
Daha önce Business Insider dergisi, NATO’nun olası bir çatışma durumunda Rus hava üslerini ele geçirmeyi planladığını yazmıştı. Tatbikatta, Rus hava üslerindeki iniş kalkış pistlerinin ele geçirilmesi üzerinde çalışıldığı, zira bu pistlerin ele geçirilmesinin asker transferi için çok önemli olduğu belirtilmişti.
Rusya son yıllarda ülkenin Batı sınırları yakınında NATO’nun benzeri görülmemiş bir faaliyette bulunduğuna dikkat çekiyor. NATO girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığını caydırmak’ olarak nitelendiriyor.
İttifakın Avrupa'daki kuvvet yığınağından duyduğu endişeyi defalarca dile getiren Moskova, kimseyi tehdit etmediklerini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri de görmezden gelmeyeceklerini belirtmişti.