5 aylık enflasyon farkı netleşti: Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:28
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Çatalca müftüsü ödüllendirildi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:10
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/5-aylik-enflasyon-farki-netlesti-temmuz-2025-memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-1096748669.html
5 aylık enflasyon farkı netleşti: Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkı netleşti: Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle, 5 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların Temmuz... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T10:21+0300
2025-06-03T10:28+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. Açıklanan verilerle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu fark, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zammın temelini oluşturuyor.Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı2025’in ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 6'lık zamma ek olarak, bu fark maaşlara yansıtılacak. Haziran ayı verisiyle birlikte zam oranı kesinleşecek.SGK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 15.09 zamSSK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık bazda zam oranları şöyle gerçekleşti:Bu veriler ışığında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 15.09 oldu. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık zam oranı kesinlik kazanacak.Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?Memurlar ve memur emeklileri, 2025’in ilk yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Ancak enflasyon bu oranın üzerine çıktığı için, yüzde 8.58’lik fark maaşlara eklenecek. Memur ve memur emeklilerine beş aylık enflasyon verisine göre yüzde 14 zam yapılacak.Temmuz zammının netleşmesi için gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak temmuz artışı resmi olarak belirlenmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiraci-ve-ev-sahiplerinin-bekledigi-kira-artis-orani-aciklandi-haziranda-ne-kadar-zam-yapilacak-1096747622.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
5 aylık enflasyon farkı, temmuz 2025 memur maaşı, emekli maaşı temmuz zammı, tüik mayıs enflasyonu, ssk bağ-kur zammı, enflasyon farkı hesaplama, memur maaş zammı, emekli maaş zammı, 2025 maaş artışı, haziran enflasyon verisi, memur emeklisi maaşı, kümülatif enflasyon oranı, toplu sözleşme zammı
5 aylık enflasyon farkı, temmuz 2025 memur maaşı, emekli maaşı temmuz zammı, tüik mayıs enflasyonu, ssk bağ-kur zammı, enflasyon farkı hesaplama, memur maaş zammı, emekli maaş zammı, 2025 maaş artışı, haziran enflasyon verisi, memur emeklisi maaşı, kümülatif enflasyon oranı, toplu sözleşme zammı

5 aylık enflasyon farkı netleşti: Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

10:21 03.06.2025 (güncellendi: 10:28 03.06.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
Abone ol
TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle, 5 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların Temmuz 2025 maaş zam oranı büyük oranda şekillendi. Haziran verisiyle birlikte toplam zam oranı kesinleşmiş olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. Açıklanan verilerle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu fark, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zammın temelini oluşturuyor.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı

2025’in ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 6'lık zamma ek olarak, bu fark maaşlara yansıtılacak. Haziran ayı verisiyle birlikte zam oranı kesinleşecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 15.09 zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık bazda zam oranları şöyle gerçekleşti:
Ocak: Yüzde 5.03
Şubat: Yüzde 2.27
Mart: Yüzde 2.46
Nisan: Yüzde 3
Mayıs: Yüzde 1.53
Bu veriler ışığında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 15.09 oldu. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık zam oranı kesinlik kazanacak.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri, 2025’in ilk yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Ancak enflasyon bu oranın üzerine çıktığı için, yüzde 8.58’lik fark maaşlara eklenecek. Memur ve memur emeklilerine beş aylık enflasyon verisine göre yüzde 14 zam yapılacak.
Temmuz zammının netleşmesi için gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak temmuz artışı resmi olarak belirlenmiş olacak.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
EKONOMİ
Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı açıklandı: Haziranda ne kadar zam yapılacak?
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала