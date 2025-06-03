https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/5-aylik-enflasyon-farki-netlesti-temmuz-2025-memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-1096748669.html
5 aylık enflasyon farkı netleşti: Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkı netleşti: Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle, 5 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların Temmuz... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T10:21+0300
2025-06-03T10:21+0300
2025-06-03T10:28+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. Açıklanan verilerle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu fark, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zammın temelini oluşturuyor.Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı2025’in ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 6'lık zamma ek olarak, bu fark maaşlara yansıtılacak. Haziran ayı verisiyle birlikte zam oranı kesinleşecek.SGK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 15.09 zamSSK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık bazda zam oranları şöyle gerçekleşti:Bu veriler ışığında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 15.09 oldu. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık zam oranı kesinlik kazanacak.Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?Memurlar ve memur emeklileri, 2025’in ilk yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Ancak enflasyon bu oranın üzerine çıktığı için, yüzde 8.58’lik fark maaşlara eklenecek. Memur ve memur emeklilerine beş aylık enflasyon verisine göre yüzde 14 zam yapılacak.Temmuz zammının netleşmesi için gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak temmuz artışı resmi olarak belirlenmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiraci-ve-ev-sahiplerinin-bekledigi-kira-artis-orani-aciklandi-haziranda-ne-kadar-zam-yapilacak-1096747622.html
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5 aylık enflasyon farkı, temmuz 2025 memur maaşı, emekli maaşı temmuz zammı, tüik mayıs enflasyonu, ssk bağ-kur zammı, enflasyon farkı hesaplama, memur maaş zammı, emekli maaş zammı, 2025 maaş artışı, haziran enflasyon verisi, memur emeklisi maaşı, kümülatif enflasyon oranı, toplu sözleşme zammı
5 aylık enflasyon farkı netleşti: Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
10:21 03.06.2025 (güncellendi: 10:28 03.06.2025)
TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle, 5 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların Temmuz 2025 maaş zam oranı büyük oranda şekillendi. Haziran verisiyle birlikte toplam zam oranı kesinleşmiş olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. Açıklanan verilerle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu fark, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zammın temelini oluşturuyor.
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı
2025’in ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 6'lık zamma ek olarak, bu fark maaşlara yansıtılacak. Haziran ayı verisiyle birlikte zam oranı kesinleşecek.
SGK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 15.09 zam
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık bazda zam oranları şöyle gerçekleşti:
Bu veriler ışığında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 15.09 oldu. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık zam oranı kesinlik kazanacak.
Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?
Memurlar ve memur emeklileri, 2025’in ilk yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Ancak enflasyon bu oranın üzerine çıktığı için, yüzde 8.58’lik fark maaşlara eklenecek. Memur ve memur emeklilerine beş aylık enflasyon verisine göre yüzde 14 zam yapılacak.
Temmuz zammının netleşmesi için gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak temmuz artışı resmi olarak belirlenmiş olacak.