https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/almanya-disisleri-bakani-wadephul-ukraynadaki-catisma-muzakerelerle-sona-erecek-1096670761.html
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Ukrayna'daki çatışma müzakerelerle sona erecek
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Ukrayna'daki çatışma müzakerelerle sona erecek
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Ukrayna'daki çatışmanın büyük olasılıkla müzakerelerle sona ereceğini söyledi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T21:25+0300
2025-05-30T21:25+0300
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna ihtilafının muhtemelen müzakerelerle sona ereceğini söyledi.Wadephul, “Benim açımdan, en başından beri bu savaşın büyük olasılıkla müzakerelerle sona ereceği açıktı. Çünkü net olan bir şey vardı: Nükleer güce sahip Rusya'nın teslim olması anlamında tam bir yenilgi beklemek mümkün değildi. Bu konuda kendimize karşı biraz daha dürüst olmaya başladık” dedi.Alman Bakan ayrıca, Ukrayna'nın olası barış görüşmelerine güçlü bir pozisyonda gireceği yönündeki umudunu da sürdürdüğünü vurguladı.Merz daha önce İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini, bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-zelenskiy-iktidari-kaybedecegi-korkusuyla-catismalarin-sona-ermesini-istemiyor-1096667960.html
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johann wadephul, süddeutsche zeitung, rusya, ukrayna, müzakere, almanya, abd, fransa, i̇ngiltere, friedrich merz
johann wadephul, süddeutsche zeitung, rusya, ukrayna, müzakere, almanya, abd, fransa, i̇ngiltere, friedrich merz
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Ukrayna'daki çatışma müzakerelerle sona erecek
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Ukrayna'daki çatışmanın büyük olasılıkla müzakerelerle sona ereceğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna ihtilafının muhtemelen müzakerelerle sona ereceğini söyledi.
Wadephul, “Benim açımdan, en başından beri bu savaşın büyük olasılıkla müzakerelerle sona ereceği açıktı. Çünkü net olan bir şey vardı: Nükleer güce sahip Rusya'nın teslim olması anlamında tam bir yenilgi beklemek mümkün değildi. Bu konuda kendimize karşı biraz daha dürüst olmaya başladık” dedi.
Alman Bakan ayrıca, Ukrayna'nın olası barış görüşmelerine güçlü bir pozisyonda gireceği yönündeki umudunu da sürdürdüğünü vurguladı.
Merz daha önce İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini, bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söylemişti.