https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abd-disisleri-abd-ukrayna-muzakerelerinin-uzamasini-istemiyor-1096691276.html

ABD Dışişleri: ABD, Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemiyor

ABD Dışişleri: ABD, Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemiyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington’un Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemediği belirtti. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T21:14+0300

2025-05-31T21:14+0300

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Fox News televizyonuna konuşan Bruce, ABD’nin Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin yıllarca sürmesini istemediğini söyledi.Bruce, “Bu uzun bir zaman meselesi değil. Bu sadece standart bir operasyon prosedürü değil. Ne olması gerektiğine dair standartlar ve yönergeler varken, bu aylarca veya yıllarca sürecek bir durum değil. Hedefinize ulaşmanız gereken bir an vardır, özellikle de her günün önemli olduğu durumlarda” dedi.Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın sona ereceğine dair umudunu ve iyimserliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turu 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak. Bu müzakerelerde Moskova, gelecekteki olası barış anlaşmasına ilişkin bir mutabakat metni sunacak. Bu metin, çatışmanın temel nedenlerinin çözümüne yönelik gerekli tüm unsurları içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-zelenskiy-iktidari-kaybedecegi-korkusuyla-catismalarin-sona-ermesini-istemiyor-1096667960.html

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