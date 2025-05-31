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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abd-disisleri-abd-ukrayna-muzakerelerinin-uzamasini-istemiyor-1096691276.html
ABD Dışişleri: ABD, Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemiyor
ABD Dışişleri: ABD, Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington’un Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemediği belirtti. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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Fox News televizyonuna konuşan Bruce, ABD’nin Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin yıllarca sürmesini istemediğini söyledi.Bruce, “Bu uzun bir zaman meselesi değil. Bu sadece standart bir operasyon prosedürü değil. Ne olması gerektiğine dair standartlar ve yönergeler varken, bu aylarca veya yıllarca sürecek bir durum değil. Hedefinize ulaşmanız gereken bir an vardır, özellikle de her günün önemli olduğu durumlarda” dedi.Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın sona ereceğine dair umudunu ve iyimserliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turu 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak. Bu müzakerelerde Moskova, gelecekteki olası barış anlaşmasına ilişkin bir mutabakat metni sunacak. Bu metin, çatışmanın temel nedenlerinin çözümüne yönelik gerekli tüm unsurları içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-zelenskiy-iktidari-kaybedecegi-korkusuyla-catismalarin-sona-ermesini-istemiyor-1096667960.html
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abd dışişleri, tammy bruce, abd, ukrayna, rusya, müzakere, fox news, i̇stanbul
abd dışişleri, tammy bruce, abd, ukrayna, rusya, müzakere, fox news, i̇stanbul

ABD Dışişleri: ABD, Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemiyor

21:14 31.05.2025
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ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington’un Ukrayna müzakerelerinin uzamasını istemediği belirtti.
Fox News televizyonuna konuşan Bruce, ABD’nin Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin yıllarca sürmesini istemediğini söyledi.
Bruce, “Bu uzun bir zaman meselesi değil. Bu sadece standart bir operasyon prosedürü değil. Ne olması gerektiğine dair standartlar ve yönergeler varken, bu aylarca veya yıllarca sürecek bir durum değil. Hedefinize ulaşmanız gereken bir an vardır, özellikle de her günün önemli olduğu durumlarda” dedi.
Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın sona ereceğine dair umudunu ve iyimserliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turu 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak. Bu müzakerelerde Moskova, gelecekteki olası barış anlaşmasına ilişkin bir mutabakat metni sunacak. Bu metin, çatışmanın temel nedenlerinin çözümüne yönelik gerekli tüm unsurları içeriyor.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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