https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/2025-yili-hububat-alim-fiyatlari-aciklandi-1096750446.html

2025 yılı hububat alım fiyatları açıklandı

2025 yılı hububat alım fiyatları açıklandı

Sputnik Türkiye

2025 yılı hububat alım fiyatları açıklandı

2025-06-03T11:02+0300

2025-06-03T11:02+0300

2025-06-03T11:02+0300

ekonomi̇

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

tohum

yerli tohum

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.Hububat alım fiyatları Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının mayısta lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu ifade edildi.Hasat yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO tarafından 12 Mayıs'tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpanın taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, TMO'nun 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacağı bildirildi.Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.30 gün içinde hesaplara yatırılacakÖnceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin, yeni destekleme modelinde 'temel destek' ve üretim planlamasına uyulması halinde 'planlı üretim desteği' olarak verileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yas-cay-alim-fiyati-ne-kadar-oldu-bakanlik-acikladi-1096187744.html

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Sputnik Türkiye

2025 yılı hububat alım fiyatları açıklandı