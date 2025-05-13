https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yas-cay-alim-fiyati-ne-kadar-oldu-bakanlik-acikladi-1096187744.html

Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Bakanlık açıkladı

Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Bakanlık açıkladı

Sputnik Türkiye

2025 yılına dair merakla beklenen yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Bakanlığın yaptığı duyuruda, “2024 yılında 19 TL... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T15:27+0300

2025-05-13T15:27+0300

2025-05-13T15:27+0300

ekonomi̇

yaş çay

yaş çay alım fiyatı

tl

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2025 yılına dair merakla beklenen yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Bakanlığın yaptığı duyuruda, “2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.Geçtiğimiz yıl 19 TL olarak uygulanan yaş çay bedeli, bu yıl yüzde 33.89 oranında artırılarak 25.44 TL’ye çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dogum-orani-en-dusuk-ve-en-yuksek-iller-aciklandi-ankara-ve-eskisehir-dikkat-cekti-1096179399.html

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yaş çay, yaş çay alım fiyatı, tl