https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yas-cay-alim-fiyati-ne-kadar-oldu-bakanlik-acikladi-1096187744.html
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Bakanlık açıkladı
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Bakanlık açıkladı
Sputnik Türkiye
2025 yılına dair merakla beklenen yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Bakanlığın yaptığı duyuruda, “2024 yılında 19 TL... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T15:27+0300
2025-05-13T15:27+0300
2025-05-13T15:27+0300
ekonomi̇
yaş çay
yaş çay alım fiyatı
tl
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2025 yılına dair merakla beklenen yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Bakanlığın yaptığı duyuruda, “2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.Geçtiğimiz yıl 19 TL olarak uygulanan yaş çay bedeli, bu yıl yüzde 33.89 oranında artırılarak 25.44 TL’ye çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dogum-orani-en-dusuk-ve-en-yuksek-iller-aciklandi-ankara-ve-eskisehir-dikkat-cekti-1096179399.html
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yaş çay, yaş çay alım fiyatı, tl
yaş çay, yaş çay alım fiyatı, tl
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Bakanlık açıkladı
2025 yılına dair merakla beklenen yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Bakanlığın yaptığı duyuruda, “2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25.44 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.
2025 yılına dair merakla beklenen yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen açıklandı.
Bakanlığın yaptığı duyuruda, “2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz yıl 19 TL olarak uygulanan yaş çay bedeli, bu yıl yüzde 33.89 oranında artırılarak 25.44 TL’ye çıkarıldı.