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Yargıtay'dan emsal karar: İzin ücreti peşin ödenmeyen işçi haklı fesih yapabilir, kıdem tazminatını alabilir
Yargıtay'dan emsal karar: İzin ücreti peşin ödenmeyen işçi haklı fesih yapabilir, kıdem tazminatını alabilir
Sputnik Türkiye
Yargıtay emsal bir karara imza attı ve izin ücreti peşin ödenmeyen işçinin haklı fesih yapabileceğini belirtti. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T13:11+0300
2025-06-02T13:12+0300
ekonomi̇
yargıtay
i̇zmir bölge adliye mahkemesi
kıdem tazminatı
yıllık izin
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İş Kanunu'nda yer alan ama fiilen uygulanmayan izne çıkan işçiye avans ödenmesi konusunda Yargıtay emsal bir karara imza attı. İşçinin izin ücretinin peşin ödenmediği için istifa etmesini 'haklı fesih' olarak gördü ve işçinin kıdem tazminatının ödenmesine karar verdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, İzmir'de iki işçi izne çıkarken izin paralarının peşin ödenmemesini gerekçe göstererek işten ayrıldı. İşçiler kıdem tazminati talep etti ama işveren ödemeyi kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu. İki mahkemeden iki ayrı karar çıktı İşçilerden birinin davası istinaf başvurusu üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinde görüldü. İstinaf mahkemesi, işverenin işçiye yasal hakkından fazla olacak şekilde 49 gün yıllık izin kullandırdığını, her ne kadar İş Kanununda izin ücretinin peşin olarak ödenmesi gerektiği belirtilse de işçinin izne çıkarken ücretin peşin ödenmesi talebinde bulunmadığı, haklı fesih iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle işçiyi haksız buldu.Diğer işçinin davası ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinde görüldü. İşveren, işçinin 11 yıldır iş yerinde çalıştığını, ne önceki dönemlerde ne de son izin döneminde izin ücretinin peşin ödenmesi talebinde bulunmadığını, iş dünyasında gazeteci ve memurlar dışında izin öncesi peşin ödeme uygulaması olmadığını, işçinin asıl amacının başka bir iş bulduğu için işten ayrılmak olduğunu savundu. Ancak istinaf mahkemesi, kanunun emredici hükmüne rağmen işçinin yıllık izne ilişkin ücretinin kanun tarafından belirlenen sürede ödenmemiş olması nedeniyle işçinin iş akdini feshinin haklı olduğu yönünde karar verdi.Kararlar çelişince dosyalar Yargıtay'a gittiİki ayrı istinaf mahkemesinin birbiri ile çelişen kesin nitelikteki kararları üzerine Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, söz konusu kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay’a başvurdu.Dosyaları inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (10 Mart 2025 tarihli, Esas No: 2025/2024, Karar No: 2025/2487) kararında, işçiye yasal hakkından fazla izin kullandırılmış olmasının yıllık izin ücretinin mutlak emredici nitelikte olan İş Kanununun 57’nci maddesine göre izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı belirtildi. Kanunun 24/II – (e) maddesine göre işveren tarafından işçiye ücretinin kanun hükümlerine uygun olarak ödenmemesi ve çalışma şartlarının uygulanmamasının haklı fesih sebebi olduğu belirtilen Yargıtay kararında, “Yıllık izne ilişkin ücretin, yıllık izne ayrılmadan evvel işverence peşin ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır” denildi.Kararda, iki istinaf mahkemesi arasındaki uyuşmazlığın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay kararı oybirliğiyle alındı.HAKLI FESİH YAPAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALIRİşçi iş akdini haklı olarak feshetmesi halinde davayı açtığı tarihten itibaren işleyen faiziyle kıdem tazminatını alır.Yargıtay kararında dikkat çeken önemli ayrıntı işçi izin ücretinin peşin ödenmesini veya avans olarak verilmesini talep etmese bile işverenin ödemeyi yapması gerektiğidir.
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yargıtay, i̇zmir bölge adliye mahkemesi, kıdem tazminatı, yıllık izin
yargıtay, i̇zmir bölge adliye mahkemesi, kıdem tazminatı, yıllık izin

Yargıtay'dan emsal karar: İzin ücreti peşin ödenmeyen işçi haklı fesih yapabilir, kıdem tazminatını alabilir

13:11 02.06.2025 (güncellendi: 13:12 02.06.2025)
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA
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Yargıtay emsal bir karara imza attı ve izin ücreti peşin ödenmeyen işçinin haklı fesih yapabileceğini belirtti.
İş Kanunu'nda yer alan ama fiilen uygulanmayan izne çıkan işçiye avans ödenmesi konusunda Yargıtay emsal bir karara imza attı. İşçinin izin ücretinin peşin ödenmediği için istifa etmesini 'haklı fesih' olarak gördü ve işçinin kıdem tazminatının ödenmesine karar verdi.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, İzmir'de iki işçi izne çıkarken izin paralarının peşin ödenmemesini gerekçe göstererek işten ayrıldı. İşçiler kıdem tazminati talep etti ama işveren ödemeyi kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu.

İki mahkemeden iki ayrı karar çıktı

İşçilerden birinin davası istinaf başvurusu üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinde görüldü. İstinaf mahkemesi, işverenin işçiye yasal hakkından fazla olacak şekilde 49 gün yıllık izin kullandırdığını, her ne kadar İş Kanununda izin ücretinin peşin olarak ödenmesi gerektiği belirtilse de işçinin izne çıkarken ücretin peşin ödenmesi talebinde bulunmadığı, haklı fesih iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle işçiyi haksız buldu.
Diğer işçinin davası ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinde görüldü. İşveren, işçinin 11 yıldır iş yerinde çalıştığını, ne önceki dönemlerde ne de son izin döneminde izin ücretinin peşin ödenmesi talebinde bulunmadığını, iş dünyasında gazeteci ve memurlar dışında izin öncesi peşin ödeme uygulaması olmadığını, işçinin asıl amacının başka bir iş bulduğu için işten ayrılmak olduğunu savundu. Ancak istinaf mahkemesi, kanunun emredici hükmüne rağmen işçinin yıllık izne ilişkin ücretinin kanun tarafından belirlenen sürede ödenmemiş olması nedeniyle işçinin iş akdini feshinin haklı olduğu yönünde karar verdi.

Kararlar çelişince dosyalar Yargıtay'a gitti

İki ayrı istinaf mahkemesinin birbiri ile çelişen kesin nitelikteki kararları üzerine Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, söz konusu kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay’a başvurdu.
Dosyaları inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (10 Mart 2025 tarihli, Esas No: 2025/2024, Karar No: 2025/2487) kararında, işçiye yasal hakkından fazla izin kullandırılmış olmasının yıllık izin ücretinin mutlak emredici nitelikte olan İş Kanununun 57’nci maddesine göre izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı belirtildi. Kanunun 24/II – (e) maddesine göre işveren tarafından işçiye ücretinin kanun hükümlerine uygun olarak ödenmemesi ve çalışma şartlarının uygulanmamasının haklı fesih sebebi olduğu belirtilen Yargıtay kararında, “Yıllık izne ilişkin ücretin, yıllık izne ayrılmadan evvel işverence peşin ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır” denildi.
Kararda, iki istinaf mahkemesi arasındaki uyuşmazlığın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay kararı oybirliğiyle alındı.
HAKLI FESİH YAPAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALIR
İşçi iş akdini haklı olarak feshetmesi halinde davayı açtığı tarihten itibaren işleyen faiziyle kıdem tazminatını alır.
Yargıtay kararında dikkat çeken önemli ayrıntı işçi izin ücretinin peşin ödenmesini veya avans olarak verilmesini talep etmese bile işverenin ödemeyi yapması gerektiğidir.

İşçi ücretleri, bireysel veya toplu iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa her ayın sonunda ödenir. 4857 Sayılı İş Kanununun 57’nci maddesine göre ise işveren yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini işçinin izne başlamasından önce peşin ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemeyen veya eksik ödeyen işverene 2025 yılında her işçi için 3.837 TL idari para cezası uygulanır. Bu hüküm aslında 1475 Sayılı Eski İş Kanunundan beri mevzuatta yer almakla birlikte tam olarak uygulanmıyor.

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