https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/unlu-oyuncu-ilker-aksumun-trafikte-zor-anladi-bir-surucuyle-kavgaya-tutustu-1096738030.html
Ünlü oyuncu İlker Aksum'un trafikte zor anları: Bir sürücüyle kavgaya tutuştu
Ünlü oyuncu İlker Aksum'un trafikte zor anları: Bir sürücüyle kavgaya tutuştu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu İlker Aksum, Urla'da trafikte bir sürücü ile tartıştı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T18:27+0300
2025-06-02T18:27+0300
2025-06-02T18:28+0300
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İzmir Urla'da ünlü oyuncu İlker Aksum, trafikte bir araç sürücüsüyle tartıştı. Aksum'u eşi ve çevredekiler zor sakinleştirdi. Oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan bir trafik tartışmasıyla gündeme geldi. Aracını yol kenarına çeken Aksum’un, başka bir sürücüyle sert bir şekilde tartıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Aksum'un aracından inerek karşı tarafa yüksek sesle bağırdığı belirtilirken, yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/trafikte-bayram-onlemleri-aciklandi-kamyon-ve-tankerlere-yasak-geldi-radar-denetimleri-artirildi-1096718244.html
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i̇lker aksum, urla, trafik
i̇lker aksum, urla, trafik
Ünlü oyuncu İlker Aksum'un trafikte zor anları: Bir sürücüyle kavgaya tutuştu
18:27 02.06.2025 (güncellendi: 18:28 02.06.2025)
Ünlü oyuncu İlker Aksum, Urla'da trafikte bir sürücü ile tartıştı.
İzmir Urla'da ünlü oyuncu İlker Aksum, trafikte bir araç sürücüsüyle tartıştı. Aksum'u eşi ve çevredekiler zor sakinleştirdi.
Oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan bir trafik tartışmasıyla gündeme geldi. Aracını yol kenarına çeken Aksum’un, başka bir sürücüyle sert bir şekilde tartıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Aksum'un aracından inerek karşı tarafa yüksek sesle bağırdığı belirtilirken, yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.