https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/unlu-oyuncu-ilker-aksumun-trafikte-zor-anladi-bir-surucuyle-kavgaya-tutustu-1096738030.html

Ünlü oyuncu İlker Aksum'un trafikte zor anları: Bir sürücüyle kavgaya tutuştu

Ünlü oyuncu İlker Aksum'un trafikte zor anları: Bir sürücüyle kavgaya tutuştu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu İlker Aksum, Urla'da trafikte bir sürücü ile tartıştı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T18:27+0300

2025-06-02T18:27+0300

2025-06-02T18:28+0300

yaşam

i̇lker aksum

urla

trafik

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İzmir Urla'da ünlü oyuncu İlker Aksum, trafikte bir araç sürücüsüyle tartıştı. Aksum'u eşi ve çevredekiler zor sakinleştirdi. Oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan bir trafik tartışmasıyla gündeme geldi. Aracını yol kenarına çeken Aksum’un, başka bir sürücüyle sert bir şekilde tartıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Aksum'un aracından inerek karşı tarafa yüksek sesle bağırdığı belirtilirken, yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/trafikte-bayram-onlemleri-aciklandi-kamyon-ve-tankerlere-yasak-geldi-radar-denetimleri-artirildi-1096718244.html

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