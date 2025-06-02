https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/unlu-is-insani-ugur-yurdakul-hayatini-kaybetti-1096731129.html

Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Uğur Yurdakul kimdir

2025-06-02T16:06+0300

2025-06-02T16:06+0300

2025-06-02T16:06+0300

türki̇ye

iş insanı

uğur yurdakul

gama holding

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096731227_0:43:200:156_1920x0_80_0_0_009a0d12562592a7def34ca6057142a3.png

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul hayatını kaybetti. Yurdakul’un ölüm haberini, kızı Berrak Yurdakul sosyal medya üzerinden duyurdu.2 ay önce kızını kanserden kaybetmiştiUğur Yurdakul, geçtiğimiz mart ayında kızı Ayşe Deniz Yurdakul’un kaybıyla büyük bir acı yaşamıştı. 13 yıldır kanser tedavisi gören Ayşe Yurdakul, mart ayında yaşamını yitirmişti.Uğur Yurdakul neden öldü?Uğur Yurdakul’un ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor. İş dünyasında uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Yurdakul, GAMA Holding bünyesindeki çalışmalarıyla tanınıyordu.Uğur Yurdakul kimdir?2022 Aralık ayı itibarıyla GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Uğur Yurdakul, kariyerine 1967 yılında TPAO Batman Rafinerisi Buhar Santralında start-up Mühendisi olarak başladı. GAMA’nın Türkiye genelinde tamamladığı çeşitli projelerde görev yapan Yurdakul, 1982 ve 1998 yılları arasında GAMA Endüstri Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Azalık görevlerini yürüttü.2002 yılında GAMA Güç Sistemlerinin kuruluşunda yer aldı, 2004 ve 2017 yılları arasında GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası olarak görev yaptı. Yurdakul, lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde 1967 yılında tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/unlu-karikaturist-haslet-soyoz-hayatini-kaybetti-1096562345.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uğur yurdakul kimdir, uğur yurdakul, uğur yurdakul neden öldü