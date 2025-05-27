https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/unlu-karikaturist-haslet-soyoz-hayatini-kaybetti-1096562345.html

Ünlü karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti

Ünlü karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Usta karikatürist Haslet Soyöz tedavi gördüğü hastanede hayatını 70 yaşında hayatını kaybetti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T15:16+0300

2025-05-27T15:16+0300

2025-05-27T15:16+0300

yaşam

milliyet gazetesi

haslet soyöz

hayatını kaybetti

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Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Haslet Soyöz hayatını kaybetti. 70 yaşında olan Soyöz bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Haslet Soyöz’ün ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı: “Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz’ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”Haslet Soyöz kimdir?1955 yılında Burdur’da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nde öğrenim gördü. Mesleğe 1977 yılında Politika Gazetesi’nde başladı. Ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet, Demokrat ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Sanat yaşamının ilk dönemlerinde birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. 1998 yılında Karikatürcüler Derneği tarafından yılın karikatüristi seçildi. İtalya Tolentino Karikatür Müzesi’nde bir ve Aşağı Saksonya Alman Parlamentosu Basın Salonu’nda iki karikatürü bulunuyor. Karikatüristliğine 2000 yılından itibaren ressamlığı da ekledi. Denizcilik tarihimize isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi “Cennetin Gemileri”ni 2003 yılında Rahmi M. Koç Müzesi’nde açtı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür ödülüne sahibi. Evli, bir çocuk babasıydı..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/izmirde-dugun-salonu-kemeri-cokmustu-doktorun-esi-de-hastanede-hayatini-kaybetti-1096536219.html

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haslet soyöz, karikatürist haslet soyöz,