https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/cips-firmasina-rekor-duzeyde-ceza-geldi-yaklasik-13-milyar-lira-odeyecek-1093693691.html
Cips firmasına rekor düzeyde ceza geldi: Yaklaşık 1.3 milyar lira ödeyecek
Cips firmasına rekor düzeyde ceza geldi: Yaklaşık 1.3 milyar lira ödeyecek
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1.3 milyar lira ceza verdi. Ceza... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T16:08+0300
2025-02-15T16:08+0300
2025-02-15T16:08+0300
yaşam
rekabet kurulu
cips
para cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093693773_0:95:2000:1220_1920x0_80_0_0_970bc6a56d42be651e924ddaceaeb04c.png
Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi.Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulandı.Cip firmasının satış stantlarının yüzde 30'luk kısmı rakiplere ayrılacakBu kapsamda, rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayrılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rekabet-kurulu-17-lastik-firmasini-mercek-altina-aldi-sebep-rekabeti-kisitlayici-uygulamalar-1091395621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093693773_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_4f5433a67810d29622f5e11a001b72d5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rekabet kurulu, cips, para cezası
rekabet kurulu, cips, para cezası
Cips firmasına rekor düzeyde ceza geldi: Yaklaşık 1.3 milyar lira ödeyecek
Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1.3 milyar lira ceza verdi. Ceza nedeni olarak 'rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak' gösterildi.
Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.
Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi.
Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulandı.
Cip firmasının satış stantlarının yüzde 30'luk kısmı rakiplere ayrılacak
Bu kapsamda, rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayrılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi bulunacak. Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak. Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak."