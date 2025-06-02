https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tum-kan-gruplarinda-gecerli-yapay-kan-uretimi-icin-sona-gelindi-rengi-mor-1096718705.html
Tüm kan gruplarında geçerli yapay kan üretimi için sona gelindi: Rengi mor
Tüm kan gruplarında geçerli yapay kan üretimi için sona gelindi: Rengi mor
Sputnik Türkiye
Japon bilim insanlarını önemli bir tıbbi bir buluşun eşiğinde olduğunu duyurdu. Son kullanma tarihi geçmiş kandan hemoglobini çıkartarak yapay bir kan... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T13:17+0300
2025-06-02T13:17+0300
2025-06-02T13:24+0300
sağlik
japonya
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sentetik kan
kan
kan grubu
kan bağışı
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Japonya'daki Nara Tıp Üniversitesi'nden Profesör Hiromi Sakai liderliğindeki bilim insanlarından oluşan ekip, yapay kan üretme konusunda sona geldi. Japon bilim insanları, bu dikkat çeken buluşta önce son kullanma tarihi geçmiş ve bağışlanmış kandan hemoglobin çıkardı. Daha sonra bu hemoglobinleri koruyucu bir kabukla kaplayarak yapay bir kan formu oluşturmanın yolunu ortaya koydu. Böylece özünde herkesin kullanabileceği, virüssüz kan üretiminin yolu açılmış oldu. Ayrıca bağışlanmış ve son kullanma tarihi geçmiş kandan elde edilen yapay kanla, boşa gidecek kan için paha biçilmez bir geri dönüşüm süreci sağlandı. Yapay kanın raf ömrü iki yılBu yolla üretilecek yapay kanın, kan grubu gereksinimlerini ortadan kaldırılmasının yanı sıra halihazırda kanın bir aylık ömrünü de uzatıyor. Japon bilim insanları keşfettikleri yolla üretilecek yapay kanın raf ömrünün oda sıcaklığında 2 yıla kadar ve buzdolabında ise 5 yıla kadar saklanabileceğini ifade etti. Mor renkliAyrıca, bu yeni yapay kanın en garip kısımlarından biri de rengi, çünkü tipik olarak 'normal' kan gibi kırmızı değil. Yapay kanın renginin 'işlenmiş hemoglobin' sebebiyle mor tonlarında olduğu belirtildi. Nara Tıp Üniversitesi'ndeki bilim insanları 2022'de başladıkları bilim yolunda şu anda klinik deneyler yürütüyor ve kanın insanlarda yaşayabilirliğini test etmek için gönüllülere 100 ila 400 mililitre arasında kan veriyorlar. Yapay kan, bu testleri geçmeyi başarırsa, 2030 yılına kadar (en azından Japonya içinde) kullanılabilir hale geleceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/gunesten-gelen-jeomanyetik-firtina-dunyaya-ulasti-istanbulda-kuzey-isiklari-gorulur-mu-internet-1096708627.html
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japonya, yapay kan, sentetik kan, kan, kan grubu, kan bağışı
japonya, yapay kan, sentetik kan, kan, kan grubu, kan bağışı
Tüm kan gruplarında geçerli yapay kan üretimi için sona gelindi: Rengi mor
13:17 02.06.2025 (güncellendi: 13:24 02.06.2025)
Japon bilim insanlarını önemli bir tıbbi bir buluşun eşiğinde olduğunu duyurdu. Son kullanma tarihi geçmiş kandan hemoglobini çıkartarak yapay bir kan üretmenin yolu bulundu. Yapay kanın, grubunun olmadığı belirtilerek uyumlu bir kan grubuna sahip olma ihtiyacını ortadan kaldıracağı ifade edildi. Rengi de mor.
Japonya'daki Nara Tıp Üniversitesi'nden Profesör Hiromi Sakai liderliğindeki bilim insanlarından oluşan ekip, yapay kan üretme konusunda sona geldi. Japon bilim insanları, bu dikkat çeken buluşta önce son kullanma tarihi geçmiş ve bağışlanmış kandan hemoglobin çıkardı. Daha sonra bu hemoglobinleri koruyucu bir kabukla kaplayarak yapay bir kan formu oluşturmanın yolunu ortaya koydu.
Böylece özünde herkesin kullanabileceği, virüssüz kan üretiminin yolu açılmış oldu. Ayrıca bağışlanmış ve son kullanma tarihi geçmiş kandan elde edilen yapay kanla, boşa gidecek kan için paha biçilmez bir geri dönüşüm süreci sağlandı.
Yapay kanın raf ömrü iki yıl
Bu yolla üretilecek yapay kanın, kan grubu gereksinimlerini ortadan kaldırılmasının yanı sıra halihazırda kanın bir aylık ömrünü de uzatıyor. Japon bilim insanları keşfettikleri yolla üretilecek yapay kanın raf ömrünün oda sıcaklığında 2 yıla kadar ve buzdolabında ise 5 yıla kadar saklanabileceğini ifade etti.
Ayrıca, bu yeni yapay kanın en garip kısımlarından biri de rengi, çünkü tipik olarak 'normal' kan gibi kırmızı değil. Yapay kanın renginin 'işlenmiş hemoglobin' sebebiyle mor tonlarında olduğu belirtildi.
Nara Tıp Üniversitesi'ndeki bilim insanları 2022'de başladıkları bilim yolunda şu anda klinik deneyler yürütüyor ve kanın insanlarda yaşayabilirliğini test etmek için gönüllülere 100 ila 400 mililitre arasında kan veriyorlar. Yapay kan, bu testleri geçmeyi başarırsa, 2030 yılına kadar (en azından Japonya içinde) kullanılabilir hale geleceği tahmin ediliyor.