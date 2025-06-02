https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tum-kan-gruplarinda-gecerli-yapay-kan-uretimi-icin-sona-gelindi-rengi-mor-1096718705.html

Tüm kan gruplarında geçerli yapay kan üretimi için sona gelindi: Rengi mor

Tüm kan gruplarında geçerli yapay kan üretimi için sona gelindi: Rengi mor

Sputnik Türkiye

Japon bilim insanlarını önemli bir tıbbi bir buluşun eşiğinde olduğunu duyurdu. Son kullanma tarihi geçmiş kandan hemoglobini çıkartarak yapay bir kan... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T13:17+0300

2025-06-02T13:17+0300

2025-06-02T13:24+0300

sağlik

japonya

yapay kan

sentetik kan

kan

kan grubu

kan bağışı

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Japonya'daki Nara Tıp Üniversitesi'nden Profesör Hiromi Sakai liderliğindeki bilim insanlarından oluşan ekip, yapay kan üretme konusunda sona geldi. Japon bilim insanları, bu dikkat çeken buluşta önce son kullanma tarihi geçmiş ve bağışlanmış kandan hemoglobin çıkardı. Daha sonra bu hemoglobinleri koruyucu bir kabukla kaplayarak yapay bir kan formu oluşturmanın yolunu ortaya koydu. Böylece özünde herkesin kullanabileceği, virüssüz kan üretiminin yolu açılmış oldu. Ayrıca bağışlanmış ve son kullanma tarihi geçmiş kandan elde edilen yapay kanla, boşa gidecek kan için paha biçilmez bir geri dönüşüm süreci sağlandı. Yapay kanın raf ömrü iki yılBu yolla üretilecek yapay kanın, kan grubu gereksinimlerini ortadan kaldırılmasının yanı sıra halihazırda kanın bir aylık ömrünü de uzatıyor. Japon bilim insanları keşfettikleri yolla üretilecek yapay kanın raf ömrünün oda sıcaklığında 2 yıla kadar ve buzdolabında ise 5 yıla kadar saklanabileceğini ifade etti. Mor renkliAyrıca, bu yeni yapay kanın en garip kısımlarından biri de rengi, çünkü tipik olarak 'normal' kan gibi kırmızı değil. Yapay kanın renginin 'işlenmiş hemoglobin' sebebiyle mor tonlarında olduğu belirtildi. Nara Tıp Üniversitesi'ndeki bilim insanları 2022'de başladıkları bilim yolunda şu anda klinik deneyler yürütüyor ve kanın insanlarda yaşayabilirliğini test etmek için gönüllülere 100 ila 400 mililitre arasında kan veriyorlar. Yapay kan, bu testleri geçmeyi başarırsa, 2030 yılına kadar (en azından Japonya içinde) kullanılabilir hale geleceği tahmin ediliyor.

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japonya, yapay kan, sentetik kan, kan, kan grubu, kan bağışı