https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ebeveynler-dikkat-bir-oyuncagin-satisi-yasaklandi-piyasadan-toplatiliyor-1096387379.html
Ebeveynler dikkat: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir oyuncağın satışını yasakladı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T11:28+0300
2025-05-21T11:28+0300
2025-05-21T11:28+0300
yaşam
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
oyuncak
toplatma
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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Bakanlık, piyasada satılan bir oyuncağın satışını yasakladı ve piyasadan da toplatılmasına karar verdi. Boğulma riski taşıyorBakanlık, yumuşak oyuncaklar grubunda yer alan Jelly Balls isimli oyuncağın, boğulma riski taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Oyuncak Üzerinde Bulunan Çıkıntı Kısım 22.9 N'da Koparak Küçük Parça Silindirine Girmiştir. Oyuncak Amlaj Kalınlığı 0.038 Mm'den Küçüktür" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), oyuncak, toplatma
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), oyuncak, toplatma
Ebeveynler dikkat: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir oyuncağın satışını yasakladı.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Bakanlık, piyasada satılan bir oyuncağın satışını yasakladı ve piyasadan da toplatılmasına karar verdi.
Bakanlık, yumuşak oyuncaklar grubunda yer alan Jelly Balls isimli oyuncağın, boğulma riski taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Oyuncak Üzerinde Bulunan Çıkıntı Kısım 22.9 N'da Koparak Küçük Parça Silindirine Girmiştir. Oyuncak Amlaj Kalınlığı 0.038 Mm'den Küçüktür" denildi.