https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ebeveynler-dikkat-bir-oyuncagin-satisi-yasaklandi-piyasadan-toplatiliyor-1096387379.html

Ebeveynler dikkat: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ebeveynler dikkat: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir oyuncağın satışını yasakladı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T11:28+0300

2025-05-21T11:28+0300

2025-05-21T11:28+0300

yaşam

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

oyuncak

toplatma

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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Bakanlık, piyasada satılan bir oyuncağın satışını yasakladı ve piyasadan da toplatılmasına karar verdi. Boğulma riski taşıyorBakanlık, yumuşak oyuncaklar grubunda yer alan Jelly Balls isimli oyuncağın, boğulma riski taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Oyuncak Üzerinde Bulunan Çıkıntı Kısım 22.9 N'da Koparak Küçük Parça Silindirine Girmiştir. Oyuncak Amlaj Kalınlığı 0.038 Mm'den Küçüktür" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html

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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), oyuncak, toplatma