https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tff-duyurdu-a-milli-futbol-takimindan-3-futbolcu-cikarildi-1096739529.html

TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı

TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika'yla oynayacağı özel maçlar öncesi aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapıldı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T20:33+0300

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spor

hakan çalhanoğlu

uğurcan çakır

mustafa hekimoğlu

meksika

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

beşiktaş

fenerbahçe

inter milan

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A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamaya göre; Ay yıldızlı takımdan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan tetkikler sonucunda kadrodan çıkarıldı. Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.Teknik heyet, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu kadroya dahil ederken milli takımın özel maçlar için ABD’nin Boston kentine gideceği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kadro-belli-oldu-a-milli-takimin-abd-ve-meksika-ile-oynayacagi-hazirlik-maclarinin-aday-kadrosu-1096598832.html

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Sputnik Türkiye

hakan çalhanoğlu, uğurcan çakır, mustafa hekimoğlu, meksika, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe, inter milan, trabzonspor