https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tff-duyurdu-a-milli-futbol-takimindan-3-futbolcu-cikarildi-1096739529.html
TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı
TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika'yla oynayacağı özel maçlar öncesi aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapıldı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T20:33+0300
2025-06-02T20:33+0300
2025-06-02T20:33+0300
spor
hakan çalhanoğlu
uğurcan çakır
mustafa hekimoğlu
meksika
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
beşiktaş
fenerbahçe
inter milan
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A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamaya göre; Ay yıldızlı takımdan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan tetkikler sonucunda kadrodan çıkarıldı. Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.Teknik heyet, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu kadroya dahil ederken milli takımın özel maçlar için ABD’nin Boston kentine gideceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kadro-belli-oldu-a-milli-takimin-abd-ve-meksika-ile-oynayacagi-hazirlik-maclarinin-aday-kadrosu-1096598832.html
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hakan çalhanoğlu, uğurcan çakır, mustafa hekimoğlu, meksika, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe, inter milan, trabzonspor
hakan çalhanoğlu, uğurcan çakır, mustafa hekimoğlu, meksika, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe, inter milan, trabzonspor
TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika'yla oynayacağı özel maçlar öncesi aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapıldı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamaya göre; Ay yıldızlı takımdan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan tetkikler sonucunda kadrodan çıkarıldı. Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Teknik heyet, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu kadroya dahil ederken milli takımın özel maçlar için ABD’nin Boston kentine gideceği duyuruldu.