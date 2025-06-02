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TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı
TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika'yla oynayacağı özel maçlar öncesi aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapıldı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamaya göre; Ay yıldızlı takımdan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan tetkikler sonucunda kadrodan çıkarıldı. Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.Teknik heyet, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu kadroya dahil ederken milli takımın özel maçlar için ABD’nin Boston kentine gideceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kadro-belli-oldu-a-milli-takimin-abd-ve-meksika-ile-oynayacagi-hazirlik-maclarinin-aday-kadrosu-1096598832.html
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hakan çalhanoğlu, uğurcan çakır, mustafa hekimoğlu, meksika, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe, inter milan, trabzonspor
hakan çalhanoğlu, uğurcan çakır, mustafa hekimoğlu, meksika, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe, inter milan, trabzonspor

TFF duyurdu: A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu çıkarıldı

20:33 02.06.2025
© AA / Halil SağırkayaAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA / Halil Sağırkaya
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A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika'yla oynayacağı özel maçlar öncesi aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapıldı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamaya göre; Ay yıldızlı takımdan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan tetkikler sonucunda kadrodan çıkarıldı. Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Teknik heyet, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu kadroya dahil ederken milli takımın özel maçlar için ABD’nin Boston kentine gideceği duyuruldu.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
SPOR
Kadro belli oldu: A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı
28 Mayıs, 15:49
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