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Kadro belli oldu: A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı
Kadro belli oldu: A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff)
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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.Milli Takım maçları ne zaman?2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takım 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'yle, 11 Haziran'da ise Meksika ile karşılaşacak.Türkiye Futbol Federasyonu, iki maç öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.A Milli Takım kadrosunda kimler var?KALECİLERAltay Bayındır-Manchester UnitedBerke Özer-ikas EyüpsporMuhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FKUğurcan Çakır-TrabzonsporDEFANSÇağlar Söyüncü-FenerbahçeEren Elmalı-GalatasarayMerih Demiral-Al-Ahli Saudi FCMert Müldür-FenerbahçeMustafa Eskihellaç-TrabzonsporSamet Akaydin-Çaykur RizesporYasin Özcan-KasımpaşaYusuf Akçiçek-FenerbahçeZeki Çelik-AS RomaORTA SAHADemir Ege Tıknaz-Rio Ave FCHakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milanoİsmail Yüksek-FenerbahçeKaan Ayhan-GalatasarayOkay Yokuşlu-TrabzonsporOrkun Kökçü-SL BenficaSalih Özcan-Borussia DortmundFORVETArda Güler-Real MadridBarış Alper Yılmaz-GalatasarayCan Uzun-Eintracht FrankfurtDeniz Gül-Portoİrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.Kenan Yıldız-Juventus-Kerem Aktürkoğlu-BenficaMustafa Hekimoğlu-BeşiktaşOğuz Aydın-Fenerbahçe
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milli takım, türkiye futbol federasyonu (tff), meksika, dünya kupası, amerika
milli takım, türkiye futbol federasyonu (tff), meksika, dünya kupası, amerika

Kadro belli oldu: A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı

15:49 28.05.2025 (güncellendi: 16:05 28.05.2025)
© İHA / HASAN İNCE-AW284276Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© İHA / HASAN İNCE-AW284276
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Milli Takım maçları ne zaman?

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takım 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'yle, 11 Haziran'da ise Meksika ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, iki maç öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Takım kadrosunda kimler var?
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Kenan Yıldız-Juventus-
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Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş

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