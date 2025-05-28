https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kadro-belli-oldu-a-milli-takimin-abd-ve-meksika-ile-oynayacagi-hazirlik-maclarinin-aday-kadrosu-1096598832.html

Kadro belli oldu: A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı

Kadro belli oldu: A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T15:49+0300

2025-05-28T15:49+0300

2025-05-28T16:05+0300

spor

milli takım

türkiye futbol federasyonu (tff)

meksika

dünya kupası

amerika

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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.Milli Takım maçları ne zaman?2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takım 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'yle, 11 Haziran'da ise Meksika ile karşılaşacak.Türkiye Futbol Federasyonu, iki maç öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.A Milli Takım kadrosunda kimler var?KALECİLERAltay Bayındır-Manchester UnitedBerke Özer-ikas EyüpsporMuhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FKUğurcan Çakır-TrabzonsporDEFANSÇağlar Söyüncü-FenerbahçeEren Elmalı-GalatasarayMerih Demiral-Al-Ahli Saudi FCMert Müldür-FenerbahçeMustafa Eskihellaç-TrabzonsporSamet Akaydin-Çaykur RizesporYasin Özcan-KasımpaşaYusuf Akçiçek-FenerbahçeZeki Çelik-AS RomaORTA SAHADemir Ege Tıknaz-Rio Ave FCHakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milanoİsmail Yüksek-FenerbahçeKaan Ayhan-GalatasarayOkay Yokuşlu-TrabzonsporOrkun Kökçü-SL BenficaSalih Özcan-Borussia DortmundFORVETArda Güler-Real MadridBarış Alper Yılmaz-GalatasarayCan Uzun-Eintracht FrankfurtDeniz Gül-Portoİrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.Kenan Yıldız-Juventus-Kerem Aktürkoğlu-BenficaMustafa Hekimoğlu-BeşiktaşOğuz Aydın-Fenerbahçe

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milli takım, türkiye futbol federasyonu (tff), meksika, dünya kupası, amerika