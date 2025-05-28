Kadro belli oldu: A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı
15:49 28.05.2025 (güncellendi: 16:05 28.05.2025)
© İHA / HASAN İNCE-AW284276Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
© İHA / HASAN İNCE-AW284276
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Milli Takım maçları ne zaman?
2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takım 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'yle, 11 Haziran'da ise Meksika ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, iki maç öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Takım kadrosunda kimler var?
KALECİLER
Altay Bayındır-Manchester United
Berke Özer-ikas Eyüpspor
Muhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FK
Uğurcan Çakır-Trabzonspor
DEFANS
Çağlar Söyüncü-Fenerbahçe
Eren Elmalı-Galatasaray
Merih Demiral-Al-Ahli Saudi FC
Mert Müldür-Fenerbahçe
Mustafa Eskihellaç-Trabzonspor
Samet Akaydin-Çaykur Rizespor
Yasin Özcan-Kasımpaşa
Yusuf Akçiçek-Fenerbahçe
Zeki Çelik-AS Roma
ORTA SAHA
Demir Ege Tıknaz-Rio Ave FC
Hakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milano
İsmail Yüksek-Fenerbahçe
Kaan Ayhan-Galatasaray
Okay Yokuşlu-Trabzonspor
Orkun Kökçü-SL Benfica
Salih Özcan-Borussia Dortmund
FORVET
Arda Güler-Real Madrid
Barış Alper Yılmaz-Galatasaray
Can Uzun-Eintracht Frankfurt
Deniz Gül-Porto
İrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.
Kenan Yıldız-Juventus-
Berke Özer-ikas Eyüpspor
Muhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FK
Uğurcan Çakır-Trabzonspor
DEFANS
Çağlar Söyüncü-Fenerbahçe
Eren Elmalı-Galatasaray
Merih Demiral-Al-Ahli Saudi FC
Mert Müldür-Fenerbahçe
Mustafa Eskihellaç-Trabzonspor
Samet Akaydin-Çaykur Rizespor
Yasin Özcan-Kasımpaşa
Yusuf Akçiçek-Fenerbahçe
Zeki Çelik-AS Roma
ORTA SAHA
Demir Ege Tıknaz-Rio Ave FC
Hakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milano
İsmail Yüksek-Fenerbahçe
Kaan Ayhan-Galatasaray
Okay Yokuşlu-Trabzonspor
Orkun Kökçü-SL Benfica
Salih Özcan-Borussia Dortmund
FORVET
Arda Güler-Real Madrid
Barış Alper Yılmaz-Galatasaray
Can Uzun-Eintracht Frankfurt
Deniz Gül-Porto
İrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.
Kenan Yıldız-Juventus-
Kerem Aktürkoğlu-Benfica
Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş
Oğuz Aydın-Fenerbahçe
Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş
Oğuz Aydın-Fenerbahçe