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Survivor'da Hikmet Tuğsuz yarışmayı bıraktı: Survivor Hikmet neden yarışmadan ayrıldı? Ülkeye dönerse tutuklanacak mı?
Survivor'da Hikmet Tuğsuz yarışmayı bıraktı: Survivor Hikmet neden yarışmadan ayrıldı? Ülkeye dönerse tutuklanacak mı?
Sputnik Türkiye
Hikmet Tuğsuz, yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olarak başladığı Survivor All Star macerasını beklenmedik şekilde noktaladı. Yarışma sunucusu Murat... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2025 yarışmasından ayrılma kararı aldı.Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan "Hikmet Tuğsuz'un kişisel nedenlerle yarışmaya devam edemeyeceğini üzülerek paylaşıyoruz" dedi. Tuğsuz'un yarışmadaki performansı ve bu ani ayrılışı, Survivor hayranları arasında şaşkınlıkla karşılanırken hakkındaki tutuklama kararı tekrar gündem oldu.Survivor Hikmet Türkiye'ye dönerse tutuklanacak mı?Survivor All Star 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un ani ayrılışının perde arkasında ciddi suçların olduğu belirtildi. Tuğsuz hakkında Türkiye'de devam eden iki önemli soruşturma kapsamında tutuklama kararı olduğu belirtilirken ülkeye girişinde tutuklanacağı iddia edildi.Hikmet Tuğsuz Kimdir?Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Hikmet Tuğsuz, spor kariyerine çocuk yaşta başladı. Decatlon branşında Türkiye rekorları kıran Tuğsuz, atletizmin yanı sıra hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi birçok branşla ilgilendi. Hem sporcu hem antrenör olarak görev yapan Tuğsuz, başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Bayram Arslantaş gibi isimlerle çalıştı.
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Survivor'da Hikmet Tuğsuz yarışmayı bıraktı: Survivor Hikmet neden yarışmadan ayrıldı? Ülkeye dönerse tutuklanacak mı?

23:55 02.06.2025
© Fotoğraf : Survivor Survivor Hikmet
Survivor Hikmet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf : Survivor
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Hikmet Tuğsuz, yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olarak başladığı Survivor All Star macerasını beklenmedik şekilde noktaladı. Yarışma sunucusu Murat Ceylan, yaptığı açıklamada özel nedenlerden kaynaklı ayrıldığını duyurdu. Tuğsuz'un bu ani çıkışının ardından, sosyal medyada hakkındaki tutuklama kararı tekrar gündeme geldi.
Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2025 yarışmasından ayrılma kararı aldı.
Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan "Hikmet Tuğsuz'un kişisel nedenlerle yarışmaya devam edemeyeceğini üzülerek paylaşıyoruz" dedi. Tuğsuz'un yarışmadaki performansı ve bu ani ayrılışı, Survivor hayranları arasında şaşkınlıkla karşılanırken hakkındaki tutuklama kararı tekrar gündem oldu.

Survivor Hikmet Türkiye'ye dönerse tutuklanacak mı?

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un ani ayrılışının perde arkasında ciddi suçların olduğu belirtildi. Tuğsuz hakkında Türkiye'de devam eden iki önemli soruşturma kapsamında tutuklama kararı olduğu belirtilirken ülkeye girişinde tutuklanacağı iddia edildi.

Hikmet Tuğsuz Kimdir?

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Hikmet Tuğsuz, spor kariyerine çocuk yaşta başladı. Decatlon branşında Türkiye rekorları kıran Tuğsuz, atletizmin yanı sıra hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi birçok branşla ilgilendi. Hem sporcu hem antrenör olarak görev yapan Tuğsuz, başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Bayram Arslantaş gibi isimlerle çalıştı.
Hikmet Tuğsuz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
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Survivor Hikmet Türkiye’ye dönmekten kaçtı mı? Ödül oyununu bilerek kaybetti
15 Nisan, 09:35
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