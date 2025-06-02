https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/starmerden-savasa-hazirlik-durumu-ilani-askeri-harcamalar-artiriliyor-1096727383.html

Starmer’den ‘savaşa hazırlık durumu’ ilanı: Askeri harcamalar artırılıyor

Starmer’den ‘savaşa hazırlık durumu’ ilanı: Askeri harcamalar artırılıyor

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkenin yeni savunma stratejisi kapsamında ‘savaşa hazır olma’ durumuna geçtiğini duyurdu. 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T14:20+0300

2025-06-02T14:20+0300

2025-06-02T14:17+0300

dünya

i̇ngiltere

keir starmer

strateji

askeri harcama

savaş

rusya

ukrayna

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Glasgow'da düzenlenen basın toplantısında, ülkenin savunma ve askeri alanındaki planlarını açıkladı.Starmer, “Savaşa hazır olma durumuna geçiyoruz. Bu, silahlı kuvvetlerimizin birincil hedefi olacak. Gelişmiş askeri güçlere sahip uluslar tarafından doğrudan tehdit edildiğimizde, onları caydırmanın en etkili yolu hazır olmak ve barışı güç kullanarak sağlamaya hazır olduğumuzu göstermek” ifadesini kullandı.İngiltere hükümeti, askeri harcamaları 2027 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2.5'ine çıkarma planları bağlamında bugün stratejik raporunu yayınlayacak. Belgede savunma politikasına ilişkin tavsiyeler yer alacak. Rapordaki öneriler dış ve iç güvenlik konularını, Londra'nın Ukrayna çatışmasına ilişkin politikasını, silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu ve nükleer doktrini kapsayacak.Yeni strateji, Starmer'in askeri harcamaları 2027 yılına kadar GSYH'nin yüzde 2.5'ine çıkarma planını kesinleştiriyor. Harcamaları yüzde 3'e çıkarma niyetinde olan İngiltere hükümeti henüz bu hedefi somut vaatlerle pekiştirmeyi düşünmüyor.Bir önceki rapor 2021 yılında yayınlanmış ve Ukrayna çatışmasının başlamasının ardından revize edilmişti.‘Rusya, NATO ülkelerine saldırı planlamıyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği mülakatta Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali Rus tehdidiyle korkuttuklarını, ancak “akıllı insanların bunun sahte olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.Rusya, Batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir faaliyette bulunduğunu defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html

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i̇ngiltere, keir starmer, strateji, askeri harcama, savaş, rusya, ukrayna