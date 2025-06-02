Starmer’den ‘savaşa hazırlık durumu’ ilanı: Askeri harcamalar artırılıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
07:00
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
09:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
13:06
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
13:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
14:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
14:32
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
19:09
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/starmerden-savasa-hazirlik-durumu-ilani-askeri-harcamalar-artiriliyor-1096727383.html
Starmer’den ‘savaşa hazırlık durumu’ ilanı: Askeri harcamalar artırılıyor
Starmer’den ‘savaşa hazırlık durumu’ ilanı: Askeri harcamalar artırılıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Starmer, ülkenin yeni savunma stratejisi kapsamında ‘savaşa hazır olma’ durumuna geçtiğini duyurdu. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T14:20+0300
2025-06-02T14:17+0300
dünya
i̇ngiltere
keir starmer
strateji
askeri harcama
savaş
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095017386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a585376b7616a1d69e934a582cf2e33.jpg
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Glasgow'da düzenlenen basın toplantısında, ülkenin savunma ve askeri alanındaki planlarını açıkladı.Starmer, “Savaşa hazır olma durumuna geçiyoruz. Bu, silahlı kuvvetlerimizin birincil hedefi olacak. Gelişmiş askeri güçlere sahip uluslar tarafından doğrudan tehdit edildiğimizde, onları caydırmanın en etkili yolu hazır olmak ve barışı güç kullanarak sağlamaya hazır olduğumuzu göstermek” ifadesini kullandı.İngiltere hükümeti, askeri harcamaları 2027 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2.5'ine çıkarma planları bağlamında bugün stratejik raporunu yayınlayacak. Belgede savunma politikasına ilişkin tavsiyeler yer alacak. Rapordaki öneriler dış ve iç güvenlik konularını, Londra'nın Ukrayna çatışmasına ilişkin politikasını, silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu ve nükleer doktrini kapsayacak.Yeni strateji, Starmer'in askeri harcamaları 2027 yılına kadar GSYH'nin yüzde 2.5'ine çıkarma planını kesinleştiriyor. Harcamaları yüzde 3'e çıkarma niyetinde olan İngiltere hükümeti henüz bu hedefi somut vaatlerle pekiştirmeyi düşünmüyor.Bir önceki rapor 2021 yılında yayınlanmış ve Ukrayna çatışmasının başlamasının ardından revize edilmişti.‘Rusya, NATO ülkelerine saldırı planlamıyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği mülakatta Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali Rus tehdidiyle korkuttuklarını, ancak “akıllı insanların bunun sahte olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.Rusya, Batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir faaliyette bulunduğunu defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html
i̇ngiltere
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095017386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10feb79dcda49846a73b4cf64a7ad295.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, keir starmer, strateji, askeri harcama, savaş, rusya, ukrayna
i̇ngiltere, keir starmer, strateji, askeri harcama, savaş, rusya, ukrayna

Starmer’den ‘savaşa hazırlık durumu’ ilanı: Askeri harcamalar artırılıyor

14:20 02.06.2025
© AP Photo / Frank AugsteinKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Abone ol
İngiltere Başbakanı Starmer, ülkenin yeni savunma stratejisi kapsamında ‘savaşa hazır olma’ durumuna geçtiğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Glasgow'da düzenlenen basın toplantısında, ülkenin savunma ve askeri alanındaki planlarını açıkladı.
Starmer, “Savaşa hazır olma durumuna geçiyoruz. Bu, silahlı kuvvetlerimizin birincil hedefi olacak. Gelişmiş askeri güçlere sahip uluslar tarafından doğrudan tehdit edildiğimizde, onları caydırmanın en etkili yolu hazır olmak ve barışı güç kullanarak sağlamaya hazır olduğumuzu göstermek” ifadesini kullandı.
İngiltere hükümeti, askeri harcamaları 2027 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2.5'ine çıkarma planları bağlamında bugün stratejik raporunu yayınlayacak. Belgede savunma politikasına ilişkin tavsiyeler yer alacak. Rapordaki öneriler dış ve iç güvenlik konularını, Londra'nın Ukrayna çatışmasına ilişkin politikasını, silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu ve nükleer doktrini kapsayacak.
Yeni strateji, Starmer'in askeri harcamaları 2027 yılına kadar GSYH'nin yüzde 2.5'ine çıkarma planını kesinleştiriyor. Harcamaları yüzde 3'e çıkarma niyetinde olan İngiltere hükümeti henüz bu hedefi somut vaatlerle pekiştirmeyi düşünmüyor.
Bir önceki rapor 2021 yılında yayınlanmış ve Ukrayna çatışmasının başlamasının ardından revize edilmişti.

‘Rusya, NATO ülkelerine saldırı planlamıyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği mülakatta Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali Rus tehdidiyle korkuttuklarını, ancak “akıllı insanların bunun sahte olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.
Rusya, Batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir faaliyette bulunduğunu defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
Storm Shadow füzesi parçaları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi
13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала