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Sosyal medyada tehlikeli 'kirpik kesme' akımı: 'Gözde kalıcı hasar bırakabilir'
Sosyal medyada tehlikeli 'kirpik kesme' akımı: 'Gözde kalıcı hasar bırakabilir'
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Sosyal medyada zaman zaman farklı akımlar oluşuyor. Tehlikeli hale de gelebilen akımların sonuncusu ise TikTok'taki "erkeklerde kirpik kesme akımı". Daha... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T12:56+0300
2025-06-02T12:56+0300
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Sosyal medya platformu Tiktok'ta yeni çıkan akımlara bir yenisi daha eklendi. NTV'nin haberine göre bir berberin çektiği görüntülerle yayılan ve akım haline gelen "erkeklerde kirpik kesme" dünyada da çok konuşuldu.Sosyal medyada yeni akım: Kirpikleri dibinden kesmeHatta İngiliz The Times gazetesi, erkeklerde kirpik kesme akımını gündemine taşıdı. Makas veya tıraş makinesi gibi kesici aletlerle kesilen kirpikler estetik açısından erkekler arasında popüler hale geldi.'Kalıcı göz hasarı oluşturabilir'Peki gözler için hayati öneme sahip kirpikleri kesmenin riskleri neler? Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, sosyal medyada yayılan kirpik kesme akımının göz enfeksiyonlarına neden olup, kalıcı göz hasarlarına neden olabileceğinin altını çizdi.'Dış etkilerden gözü kirpik korur'Gözün doğal bir bariyer mekanizması olduğunu söyleyen Op. Dr. Metin Süleymanzade; "Gözümüzü dış etkenlere karşı koruyan en önemli yapı ilk olarak göz kapağımızdır, ikinci sırada gelen ise kirpiklerimizdir. Kirpikler hem hava kirliliği kaynaklı, bizim çıplak gözle göremediğimiz partikülleri filtreler hem de güneş ışığını filtreler. Böylece kirpiklerimiz gözümüzde birinci basamak bir koruma sağlar." dedi.Op. Dr. Metin Süleymanzade; "Kirpik diplerinde göze yarar sağlayan bakterilerden oluşan bir floramız var. Biz kirpikleri oradan kaldırarak bu florayı da tehlikeye sokuyoruz." dedi.
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kirpik, sosyal medya, tiktok
kirpik, sosyal medya, tiktok

Sosyal medyada tehlikeli 'kirpik kesme' akımı: 'Gözde kalıcı hasar bırakabilir'

12:56 02.06.2025
kirpik kesme
kirpik kesme - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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Sosyal medyada zaman zaman farklı akımlar oluşuyor. Tehlikeli hale de gelebilen akımların sonuncusu ise TikTok'taki "erkeklerde kirpik kesme akımı". Daha maskülen görünme iddiasıyla yapılan kirpik kesme işlemi gözde ciddi enfeksiyonları tetikleyebilir.
Sosyal medya platformu Tiktok'ta yeni çıkan akımlara bir yenisi daha eklendi. NTV'nin haberine göre bir berberin çektiği görüntülerle yayılan ve akım haline gelen "erkeklerde kirpik kesme" dünyada da çok konuşuldu.

Sosyal medyada yeni akım: Kirpikleri dibinden kesme

Hatta İngiliz The Times gazetesi, erkeklerde kirpik kesme akımını gündemine taşıdı. Makas veya tıraş makinesi gibi kesici aletlerle kesilen kirpikler estetik açısından erkekler arasında popüler hale geldi.

'Kalıcı göz hasarı oluşturabilir'

Peki gözler için hayati öneme sahip kirpikleri kesmenin riskleri neler? Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, sosyal medyada yayılan kirpik kesme akımının göz enfeksiyonlarına neden olup, kalıcı göz hasarlarına neden olabileceğinin altını çizdi.

'Dış etkilerden gözü kirpik korur'

Gözün doğal bir bariyer mekanizması olduğunu söyleyen Op. Dr. Metin Süleymanzade; "Gözümüzü dış etkenlere karşı koruyan en önemli yapı ilk olarak göz kapağımızdır, ikinci sırada gelen ise kirpiklerimizdir. Kirpikler hem hava kirliliği kaynaklı, bizim çıplak gözle göremediğimiz partikülleri filtreler hem de güneş ışığını filtreler. Böylece kirpiklerimiz gözümüzde birinci basamak bir koruma sağlar." dedi.
Op. Dr. Metin Süleymanzade; "Kirpik diplerinde göze yarar sağlayan bakterilerden oluşan bir floramız var. Biz kirpikleri oradan kaldırarak bu florayı da tehlikeye sokuyoruz." dedi.

"Dolayısıyla kirpikleri kestiğimizde orada patojen mikroorganizmaların çoğalmasına, dolayısıyla gözde kalıcı hasar bırakacak bir enfeksiyona neden olabiliriz. "

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