https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için gözler yarında

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için gözler yarında

Sputnik Türkiye

Mayıs ayı enflasyon verileri yarın açıklanıyor. TÜİK’in verileri, milyonlarca memur ve emekli için yapılacak Temmuz zammının belirlenmesinde önemli bir adım... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T08:56+0300

2025-06-02T08:56+0300

2025-06-02T08:57+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

emekli

emekli maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kamuoyunun merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Bu veri, 2024’ün ilk yarısında maaşları etkileyecek olan zammın hesaplanmasında beşinci basamağı oluşturacak.Enflasyon beklentisi yüzde 2NTV'nin haberine göre; ekonomistlerin genel beklentisi, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşeceği yönünde. Açıklanacak veriyle birlikte ocak ayından itibaren kümülatif enflasyon da netleşmeye başlayacak.SGK ve Bağ-Kur emeklisi i̇çin zam yüzde 15,62'ye ulaşabilirOcak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta 2,27, Mart’ta 2,46 ve Nisan’da 3 oranında artış gösteren enflasyon, Mayıs'ta da beklendiği gibi yüzde 2 olursa, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 15,62'ye ulaşacak. Kesin artış oranı için haziran verisi de beklenecek.Zam oranı son i̇ki veriye bağlıEmekli ve memur maaşlarındaki zam oranları, mayıs ve haziran enflasyonlarının toplamına göre şekillenecek. Bu oran, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı2025 yılı için memur ve memur emeklileri, yılın ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 zam alacak. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, fark da maaşlara yansıtılacak. Mayıs ayında enflasyon yüzde 2 çıkarsa, memurlar şimdiden yüzde 14,53'lük zammı hak etmiş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/emekli-maasiniz-zaman-asimina-ugramis-olabilir-5-yillik-kritik-detay-1096598507.html

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