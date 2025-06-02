https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için gözler yarında
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için gözler yarında
Sputnik Türkiye
Mayıs ayı enflasyon verileri yarın açıklanıyor. TÜİK’in verileri, milyonlarca memur ve emekli için yapılacak Temmuz zammının belirlenmesinde önemli bir adım... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T08:56+0300
2025-06-02T08:56+0300
2025-06-02T08:57+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
emekli
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kamuoyunun merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Bu veri, 2024’ün ilk yarısında maaşları etkileyecek olan zammın hesaplanmasında beşinci basamağı oluşturacak.Enflasyon beklentisi yüzde 2NTV'nin haberine göre; ekonomistlerin genel beklentisi, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşeceği yönünde. Açıklanacak veriyle birlikte ocak ayından itibaren kümülatif enflasyon da netleşmeye başlayacak.SGK ve Bağ-Kur emeklisi i̇çin zam yüzde 15,62'ye ulaşabilirOcak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta 2,27, Mart’ta 2,46 ve Nisan’da 3 oranında artış gösteren enflasyon, Mayıs'ta da beklendiği gibi yüzde 2 olursa, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 15,62'ye ulaşacak. Kesin artış oranı için haziran verisi de beklenecek.Zam oranı son i̇ki veriye bağlıEmekli ve memur maaşlarındaki zam oranları, mayıs ve haziran enflasyonlarının toplamına göre şekillenecek. Bu oran, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı2025 yılı için memur ve memur emeklileri, yılın ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 zam alacak. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, fark da maaşlara yansıtılacak. Mayıs ayında enflasyon yüzde 2 çıkarsa, memurlar şimdiden yüzde 14,53'lük zammı hak etmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/emekli-maasiniz-zaman-asimina-ugramis-olabilir-5-yillik-kritik-detay-1096598507.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüik mayıs enflasyon verisi, mayıs 2025 enflasyon oranı, emekli maaşı zammı, temmuz 2025 memur zammı, sgk emekli maaşı hesaplama, memur ve emekli zam oranı, 5 aylık enflasyon farkı, enflasyon farkı ne kadar, bağ-kur emekli maaşı temmuz, memur maaşı temmuz 2025, enflasyon temmuz maaş zammı, tüik enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 2025 enflasyon farkı memur, mayıs ayı enflasyon tahmini, memura ne kadar zam yapılacak, temmuzda emekliye ne kadar zam gelecek, mayıs enflasyonu yüzde kaç olur, 2025 temmuz zammı belli oldu mu, enflasyon farkı nedir nasıl hesaplanır, tüik verileri memur zammı, 2025 temmuz maaş zammı hesaplama
tüik mayıs enflasyon verisi, mayıs 2025 enflasyon oranı, emekli maaşı zammı, temmuz 2025 memur zammı, sgk emekli maaşı hesaplama, memur ve emekli zam oranı, 5 aylık enflasyon farkı, enflasyon farkı ne kadar, bağ-kur emekli maaşı temmuz, memur maaşı temmuz 2025, enflasyon temmuz maaş zammı, tüik enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 2025 enflasyon farkı memur, mayıs ayı enflasyon tahmini, memura ne kadar zam yapılacak, temmuzda emekliye ne kadar zam gelecek, mayıs enflasyonu yüzde kaç olur, 2025 temmuz zammı belli oldu mu, enflasyon farkı nedir nasıl hesaplanır, tüik verileri memur zammı, 2025 temmuz maaş zammı hesaplama
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için gözler yarında
08:56 02.06.2025 (güncellendi: 08:57 02.06.2025)
Mayıs ayı enflasyon verileri yarın açıklanıyor. TÜİK’in verileri, milyonlarca memur ve emekli için yapılacak Temmuz zammının belirlenmesinde önemli bir adım olacak. Mayıs verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak; SGK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 15.62'lik artış öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kamuoyunun merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Bu veri, 2024’ün ilk yarısında maaşları etkileyecek olan zammın hesaplanmasında beşinci basamağı oluşturacak.
Enflasyon beklentisi yüzde 2
NTV'nin haberine göre; ekonomistlerin genel beklentisi, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşeceği yönünde. Açıklanacak veriyle birlikte ocak ayından itibaren kümülatif enflasyon da netleşmeye başlayacak.
SGK ve Bağ-Kur emeklisi i̇çin zam yüzde 15,62'ye ulaşabilir
Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta 2,27, Mart’ta 2,46 ve Nisan’da 3 oranında artış gösteren enflasyon, Mayıs'ta da beklendiği gibi yüzde 2 olursa, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 15,62'ye ulaşacak. Kesin artış oranı için haziran verisi de beklenecek.
Zam oranı son i̇ki veriye bağlı
Emekli ve memur maaşlarındaki zam oranları, mayıs ve haziran enflasyonlarının toplamına göre şekillenecek. Bu oran, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı
2025 yılı için memur ve memur emeklileri, yılın ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 zam alacak. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, fark da maaşlara yansıtılacak. Mayıs ayında enflasyon yüzde 2 çıkarsa, memurlar şimdiden yüzde 14,53'lük zammı hak etmiş olacak.