https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/besiktasta-150-yillik-agac-park-halindeki-araclari-kullanilamaz-hale-getirdi-1096739262.html
Beşiktaş'ta 150 yıllık ağaç park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi
Beşiktaş'ta 150 yıllık ağaç park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 150 yaşında olduğu belirtilen ağacın devrilmesiyle 3 otomobil hasar gördü. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T21:02+0300
2025-06-02T21:02+0300
2025-06-02T21:02+0300
yaşam
ağaç
beşiktaş
otomobil
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Beşiktaş'ta altı çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen 150 yıllık büyük bir ağaç 3 araçta maddi hasara yol açtı.Ağacın yola devrilmesi sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.Aracı hasar görenlerden Ömer Bakacak aracını dün akşam olayın yaşandığı yere park ettiğini söyleyerek "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın tarihini 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/unlu-oyuncu-ilker-aksumun-trafikte-zor-anladi-bir-surucuyle-kavgaya-tutustu-1096738030.html
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ağaç, beşiktaş, otomobil
Beşiktaş'ta 150 yıllık ağaç park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi
İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 150 yaşında olduğu belirtilen ağacın devrilmesiyle 3 otomobil hasar gördü.
Beşiktaş'ta altı çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen 150 yıllık büyük bir ağaç 3 araçta maddi hasara yol açtı.
Ağacın yola devrilmesi sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Aracı hasar görenlerden Ömer Bakacak aracını dün akşam olayın yaşandığı yere park ettiğini söyleyerek "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın tarihini 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" dedi.