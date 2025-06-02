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Sena Düzgün 'Mezarıma Gelmesin' demişti: Hakkında suçlama olan akademisyen açığa alındı
Sena Düzgün 'Mezarıma Gelmesin' demişti: Hakkında suçlama olan akademisyen açığa alındı
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün ölümü sonrası ismi geçen araştırma görevlisi Ahmet P., üniversite tarafından görevden... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Dicle Üniversitesi, Nur Sena Düzgün’ün ölümüyle ilişkilendirilen araştırma görevlisi Ahmet P.’yi görevden uzaklaştırdı.Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde cansız bedeni bulunan Nur Sena Düzgün’ün, “Mezarıma gelmesin” dediği araştırma görevlisi Ahmet P. hakkında üniversite tarafından açıklama yapıldı.'Öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır'Dicle Üniversitesi, Nur Sena Düzgün’ün vefatına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında araştırma görevlisi Ahmet P. hakkında şu ifadeleri kullandı:
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cinayet, toplumsal cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, ölüm, şüpheli ölüm, gözaltında ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
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Sena Düzgün 'Mezarıma Gelmesin' demişti: Hakkında suçlama olan akademisyen açığa alındı

21:57 02.06.2025
© Fotoğraf : Sena Düzgün instagramSena Düzgün
Sena Düzgün - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf : Sena Düzgün instagram
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün ölümü sonrası ismi geçen araştırma görevlisi Ahmet P., üniversite tarafından görevden uzaklaştırıldı. Üniversite yönetimi, etik değerlere aykırı iddialar nedeniyle ivedilikle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Dicle Üniversitesi, Nur Sena Düzgün’ün ölümüyle ilişkilendirilen araştırma görevlisi Ahmet P.’yi görevden uzaklaştırdı.
Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde cansız bedeni bulunan Nur Sena Düzgün’ün, “Mezarıma gelmesin” dediği araştırma görevlisi Ahmet P. hakkında üniversite tarafından açıklama yapıldı.

'Öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır'

Dicle Üniversitesi, Nur Sena Düzgün’ün vefatına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında araştırma görevlisi Ahmet P. hakkında şu ifadeleri kullandı:
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır.
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