https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/canli-yayinda-9-yillik-cinayet-itirafi-geldi-sesinden-rahatsiz-oldugum-icin-uvey-cocugu-oldurdum-1096474665.html

Canlı yayında 9 yıllık cinayet itirafı geldi: 'Sesinden rahatsız olduğum için üvey çocuğu öldürdüm'

Canlı yayında 9 yıllık cinayet itirafı geldi: 'Sesinden rahatsız olduğum için üvey çocuğu öldürdüm'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümü, yıllar sonra cinayet olarak ortaya çıktı. Üvey baba Hüseyin Çavdar, çocuğu... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T10:21+0300

2025-05-24T10:21+0300

2025-05-24T10:21+0300

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2016 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümü, o dönemde doğal nedenlere bağlanarak kayıtlara geçmişti. Ancak, 9 yıl sonra üvey baba Hüseyin Çavdar, Arda'yı sesinden rahatsız olduğu için öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf, olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.Anne ve üvey baba tutuklandıOlayın ortaya çıkmasının ardından, Hüseyin Çavdar ve öz anne Fatma Çavdar, Isparta'da gözaltına alındı. Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan, Fatma Çavdar ise "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. Televizyon programında ortaya çıkan gerçekÇavdar çifti, Isparta'da kaybolan başka bir kişiyi bulmak amacıyla bir televizyon programına katıldı. Program sırasında, Arda Karaman'ın öz babaannesi, torununun öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddia üzerine, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma ve gözaltı süreciSoruşturma kapsamında, Çavdar çifti 20 Mayıs'ta Isparta'da gözaltına alındı. Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde Arda'yı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, tutuklandı. Fatma Çavdar da ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyunda tepki ve adalet arayışıOlayın ortaya çıkmasının ardından, kamuoyunda büyük tepki oluştu. Çocuk hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, benzer olayların önlenmesi için daha etkin önlemler alınması çağrısında bulundu.

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