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Şehirlerarası otobüste taşınan 700 kilogram peynir imha edildi
Şehirlerarası otobüste taşınan 700 kilogram peynir imha edildi
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Antalya'da şehirler arası otobüsle uygun koşullar sağlanmadan taşınan 700 kilogram peynir, zabıta ekiplerinin denetimiyle ele geçirildi. Soğuk zincir... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Antalya’da soğuk zincir kurallarına uyulmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir, halk sağlığı riski nedeniyle imha edildi.Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimler sırasında bir otobüste sekiz koli dil peyniri ve dört çuval içinde bidonlara doldurulmuş tulum peyniri tespit edildi. Peynirlerin soğuk zincir kurallarına uymadan taşındığı ve halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilen olay sonrası taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı. Uygunsuz sıcaklıkta taşındığı belirlenen peynirler, belediyeye ait atık yönetimi aracıyla imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kurban-bayrami-icin-plan-yapanlar-dikkat-otobus-biletleri-tukendi-ek-seferler-devrede-1096654907.html
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antalya, peynir, peynir tenekesi, peynir helvası, hellim peyniri, kaşar peyniri, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi
antalya, peynir, peynir tenekesi, peynir helvası, hellim peyniri, kaşar peyniri, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi

Şehirlerarası otobüste taşınan 700 kilogram peynir imha edildi

17:33 02.06.2025
© AA / Antalya Büyükşehir BelediyesiPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA / Antalya Büyükşehir Belediyesi
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Antalya'da şehirler arası otobüsle uygun koşullar sağlanmadan taşınan 700 kilogram peynir, zabıta ekiplerinin denetimiyle ele geçirildi. Soğuk zincir kurallarına uymayan dil ve tulum peynirlerinin halk sağlığını tehdit ettiği belirlenerek imha edildi. Taşıyıcı firmaya idari ceza uygulanırken, ürünler belediyenin çöp aracıyla bertaraf edildi.
Antalya’da soğuk zincir kurallarına uyulmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir, halk sağlığı riski nedeniyle imha edildi.
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimler sırasında bir otobüste sekiz koli dil peyniri ve dört çuval içinde bidonlara doldurulmuş tulum peyniri tespit edildi. Peynirlerin soğuk zincir kurallarına uymadan taşındığı ve halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi.
Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilen olay sonrası taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı. Uygunsuz sıcaklıkta taşındığı belirlenen peynirler, belediyeye ait atık yönetimi aracıyla imha edildi.
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