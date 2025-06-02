https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/sehirlerarasi-otobuste-tasinan-700-kilogram-peynir-imha-edildi-1096737161.html

Şehirlerarası otobüste taşınan 700 kilogram peynir imha edildi

Şehirlerarası otobüste taşınan 700 kilogram peynir imha edildi

Sputnik Türkiye

Antalya'da şehirler arası otobüsle uygun koşullar sağlanmadan taşınan 700 kilogram peynir, zabıta ekiplerinin denetimiyle ele geçirildi. Soğuk zincir... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T17:33+0300

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Antalya’da soğuk zincir kurallarına uyulmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir, halk sağlığı riski nedeniyle imha edildi.Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimler sırasında bir otobüste sekiz koli dil peyniri ve dört çuval içinde bidonlara doldurulmuş tulum peyniri tespit edildi. Peynirlerin soğuk zincir kurallarına uymadan taşındığı ve halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilen olay sonrası taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı. Uygunsuz sıcaklıkta taşındığı belirlenen peynirler, belediyeye ait atık yönetimi aracıyla imha edildi.

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