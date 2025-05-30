https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kurban-bayrami-icin-plan-yapanlar-dikkat-otobus-biletleri-tukendi-ek-seferler-devrede-1096654907.html

Kurban Bayramı için plan yapanlar dikkat: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler devrede

Kurban Bayramı için plan yapanlar dikkat: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler devrede

Sputnik Türkiye

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi, ek seferler devreye girdi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T12:32+0300

2025-05-30T12:32+0300

2025-05-30T12:32+0300

türki̇ye

türkiye otobüsçüler federasyonu (tofed)

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

kurban bayramı

otobüs

otobüs bileti

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramı tatil yerlerinde ya da memleketlerinde geçirmek isteyenler ise otobüs bileti peşinde. Şehirler arası otobüslerde biletler tükendi, ek seferler devreye girdi. Bilet alacaklar acele etsinTürkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'na yönelik taleplerin ana seferlerde karşılanamayacak düzeye ulaştığını belirterek, "Ana seferlerimizin biletleri dolu. Ek seferler başlıyor. Ulaştırma Bakanlığının yazısı geldi. Bugün İstanbul Otogarı'ndan 1300 ile 1400 otobüs kalkarken, bayram dolayısıyla bu sayı 2 bin, 2 bin 200'lere kadar çıkabilir. Bu bayramda ek seferlerle beraber 21 günlük süreçte sektör bayağı rahatlayacak. Bayramda doluyuz. Ek seferlerimiz başlıyor. Okulların tatili ve üniversite imtihanları nedeniyle de yoğunluk devam edecek. 20 Haziran'a kadar ek seferlerimiz sürecek." diye konuştu. Bilet fiyatlarına zam geldi mi?Özcan, korsan taşımacılık yapan otobüslerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulunurken fiyatlarda da bir artış yaşanmadığını belirtti. Bilet fiyatlarına zam yapıldığı iddiasının her bayramda konuşulduğunu vurgulayan Özcan, daha önce tüm firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 4 ay için fiyat aldığını, bu yeni yönetmelikle fiyat belirleme zamanının 3 aya çekildiğini anlattı.Birol Özcan, şöyle devam etti:"Bu fiyatların üstünde bilet kesemez. Mesela buradan Ankara'ya bilet 1000 liraysa Bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde bu bilet yüzde 30 aşağıya da satılabilir. Yani 700 liraya da olabilir. Sen çok iyi servis yaparsan 900 liraya, 1000 liraya satarsın ama 1050 liraya satamazsın. Aynı şekilde rekabetten dolayı 700 liraya satan da olur ama 650 liraya satamaz. Yolcu yoğunluğu nedeniyle 700 liraya satan firma tekrar 1000 liraya dönünce halkımız zam yapıldığını sanıyor. Hayır, zam yok. Her kesilen bilet sistem üzerinden Bakanlığa bildiriliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kurban-bayrami-hava-durumu-belli-oldu-yagis-var-mi-prof-dr-orhan-sen-acikladi-1096652770.html

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türkiye otobüsçüler federasyonu (tofed), ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, kurban bayramı, otobüs, otobüs bileti