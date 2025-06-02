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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusyada-ukraynali-ajanlarin-demiryolu-hatlarina-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-1096708508.html
Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi
Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Primorye Krayı’nda Ukrayna gizli servislerinin demiryolu hatlarına yönelik sabotajının... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T09:35+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
uzakdoğu
demiryolları
sabotaj
terör saldırısı
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FSB’den yapılan açıklamada, Primorye’de Uzaydoğu Demiryolları’na ait demiryolu hatlarına yönelik sabotaj girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, 19 yaşlarında olan iki yerel sakinin para ödülü alma umuduyla Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimatla demiryolu hattındaki röle dolaplarını ateşe vermeye teşebbüs ettiği ifade edildi.Olayla ilgili dava açılırken gençlerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Kursk bölgelerinde demiryolu köprülerin patlatılması sonucu çok sayıda yaralanmanın ve ölümün yaşandığını bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusya-ve-ukrayna-istanbulda-bir-kez-daha-masaya-oturuyor-1096704678.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uzakdoğu, demiryolları, sabotaj, terör saldırısı
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uzakdoğu, demiryolları, sabotaj, terör saldırısı

Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi

09:35 02.06.2025
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi FSB
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Primorye Krayı’nda Ukrayna gizli servislerinin demiryolu hatlarına yönelik sabotajının engellendiğini duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Primorye’de Uzaydoğu Demiryolları’na ait demiryolu hatlarına yönelik sabotaj girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, 19 yaşlarında olan iki yerel sakinin para ödülü alma umuduyla Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimatla demiryolu hattındaki röle dolaplarını ateşe vermeye teşebbüs ettiği ifade edildi.
Olayla ilgili dava açılırken gençlerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Kursk bölgelerinde demiryolu köprülerin patlatılması sonucu çok sayıda yaralanmanın ve ölümün yaşandığını bildirilmişti.
Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir kez daha masaya oturuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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CANLI | Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir kez daha masaya oturuyor
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