https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusyada-ukraynali-ajanlarin-demiryolu-hatlarina-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-1096708508.html
Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi
Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Primorye Krayı’nda Ukrayna gizli servislerinin demiryolu hatlarına yönelik sabotajının... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T09:35+0300
2025-06-02T09:35+0300
2025-06-02T09:32+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
uzakdoğu
demiryolları
sabotaj
terör saldırısı
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FSB’den yapılan açıklamada, Primorye’de Uzaydoğu Demiryolları’na ait demiryolu hatlarına yönelik sabotaj girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, 19 yaşlarında olan iki yerel sakinin para ödülü alma umuduyla Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimatla demiryolu hattındaki röle dolaplarını ateşe vermeye teşebbüs ettiği ifade edildi.Olayla ilgili dava açılırken gençlerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Kursk bölgelerinde demiryolu köprülerin patlatılması sonucu çok sayıda yaralanmanın ve ölümün yaşandığını bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusya-ve-ukrayna-istanbulda-bir-kez-daha-masaya-oturuyor-1096704678.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uzakdoğu, demiryolları, sabotaj, terör saldırısı
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uzakdoğu, demiryolları, sabotaj, terör saldırısı
Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Primorye Krayı’nda Ukrayna gizli servislerinin demiryolu hatlarına yönelik sabotajının engellendiğini duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Primorye’de Uzaydoğu Demiryolları’na ait demiryolu hatlarına yönelik sabotaj girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, 19 yaşlarında olan iki yerel sakinin para ödülü alma umuduyla Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimatla demiryolu hattındaki röle dolaplarını ateşe vermeye teşebbüs ettiği ifade edildi.
Olayla ilgili dava açılırken gençlerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Kursk bölgelerinde demiryolu köprülerin patlatılması sonucu çok sayıda yaralanmanın ve ölümün yaşandığını bildirilmişti.