https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusyada-ukraynali-ajanlarin-demiryolu-hatlarina-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-1096708508.html

Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi

Rusya’da Ukraynalı ajanların demiryolu hatlarına yönelik terör saldırısı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Primorye Krayı’nda Ukrayna gizli servislerinin demiryolu hatlarına yönelik sabotajının... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T09:35+0300

2025-06-02T09:35+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

uzakdoğu

demiryolları

sabotaj

terör saldırısı

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FSB’den yapılan açıklamada, Primorye’de Uzaydoğu Demiryolları’na ait demiryolu hatlarına yönelik sabotaj girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, 19 yaşlarında olan iki yerel sakinin para ödülü alma umuduyla Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimatla demiryolu hattındaki röle dolaplarını ateşe vermeye teşebbüs ettiği ifade edildi.Olayla ilgili dava açılırken gençlerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Kursk bölgelerinde demiryolu köprülerin patlatılması sonucu çok sayıda yaralanmanın ve ölümün yaşandığını bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusya-ve-ukrayna-istanbulda-bir-kez-daha-masaya-oturuyor-1096704678.html

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uzakdoğu, demiryolları, sabotaj, terör saldırısı