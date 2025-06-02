https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/psg-sampiyonlugu-sonrasi-bilanco-agir--2-olu-onlarca-yarali-yuzlerce-tutuklama-ve-yuz-milyonlarca-1096704252.html
PSG şampiyonluğu sonrası bilanço ağır: 2 ölü, onlarca yaralı, yüzlerce tutuklama ve yüz milyonlarca euroluk zarar
PSG şampiyonluğu sonrası bilanço ağır: 2 ölü, onlarca yaralı, yüzlerce tutuklama ve yüz milyonlarca euroluk zarar
Sputnik Türkiye
Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T07:12+0300
2025-06-02T07:12+0300
2025-06-02T07:12+0300
spor
paris saint-germain (psg)
uefa şampiyonlar ligi
fransa
şampiyon
şampiyonluk
polis müdahalesi
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Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların taşkınlarına polis müdahale etti. PSG tarihinde ilk kez Avrupa kulüp futbolu tarihindeki en büyük ödülü kazanırken, çılgın kutlamalar sırasında fişekler ve havai fişekler patlatıldı, otobüs durakları parçalandı ve arabalar yakıldı.Araçlar ateşe verildiParc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda yerel basın 2 kişinin öldüğünü, 192 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, 427 kişiyi gözaltına alırken çevredeki dükkanların ve araçların ateşe verilmesi sonrasında yüz milyonlarca avroluk zarar olduğu belirtildi. Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/sampiyonlar-liginde-psgden-en-farkli-galibiyet-zafer-sonrasi-sokaklar-karisti-81-kisi-gozaltina-1096694161.html
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paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, fransa, şampiyon, şampiyonluk, polis müdahalesi
paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, fransa, şampiyon, şampiyonluk, polis müdahalesi
PSG şampiyonluğu sonrası bilanço ağır: 2 ölü, onlarca yaralı, yüzlerce tutuklama ve yüz milyonlarca euroluk zarar
Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda
Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların taşkınlarına polis müdahale etti.
PSG tarihinde ilk kez Avrupa kulüp futbolu tarihindeki en büyük ödülü kazanırken, çılgın kutlamalar sırasında fişekler ve havai fişekler patlatıldı, otobüs durakları parçalandı ve arabalar yakıldı.
Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda yerel basın 2 kişinin öldüğünü, 192 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, 427 kişiyi gözaltına alırken çevredeki dükkanların ve araçların ateşe verilmesi sonrasında yüz milyonlarca avroluk zarar olduğu belirtildi.
Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.
PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.