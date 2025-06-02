https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/psg-sampiyonlugu-sonrasi-bilanco-agir--2-olu-onlarca-yarali-yuzlerce-tutuklama-ve-yuz-milyonlarca-1096704252.html

PSG şampiyonluğu sonrası bilanço ağır: 2 ölü, onlarca yaralı, yüzlerce tutuklama ve yüz milyonlarca euroluk zarar

PSG şampiyonluğu sonrası bilanço ağır: 2 ölü, onlarca yaralı, yüzlerce tutuklama ve yüz milyonlarca euroluk zarar

Sputnik Türkiye

Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T07:12+0300

2025-06-02T07:12+0300

2025-06-02T07:12+0300

spor

paris saint-germain (psg)

uefa şampiyonlar ligi

fransa

şampiyon

şampiyonluk

polis müdahalesi

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Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların taşkınlarına polis müdahale etti. PSG tarihinde ilk kez Avrupa kulüp futbolu tarihindeki en büyük ödülü kazanırken, çılgın kutlamalar sırasında fişekler ve havai fişekler patlatıldı, otobüs durakları parçalandı ve arabalar yakıldı.Araçlar ateşe verildiParc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda yerel basın 2 kişinin öldüğünü, 192 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, 427 kişiyi gözaltına alırken çevredeki dükkanların ve araçların ateşe verilmesi sonrasında yüz milyonlarca avroluk zarar olduğu belirtildi. Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/sampiyonlar-liginde-psgden-en-farkli-galibiyet-zafer-sonrasi-sokaklar-karisti-81-kisi-gozaltina-1096694161.html

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paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, fransa, şampiyon, şampiyonluk, polis müdahalesi